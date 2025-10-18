Ma quanto è dura fare la comparsa 

Febbraio 2025. Il mondo del cinema, fatato e sbrilluccicante, la fila di auto blu (interni in pelle) fino al tappeto rosso lungo da Venezia a Cannes, si materializza su whatsapp. Casting Sardegna – già il nome fa sognare un passaggio a “Uomini e Donne” almeno nel pubblico – chiede la tua disponibilità per fare da comparsa nel corso delle riprese di “LVVC”, non è una nuova borsa con manico in radica della nota casa francese ma il titolo del film in salsa sarda che la produzione fa sbarcare a Cagliari per le riprese. “La vita va così” e il titolo calza, perché ti viene chiesto dalla straordinaria Rossana Patricelli, personaggio da film senza se e senza ma, di presentarti il tale giorno a tale ora «per le riprese». Poche indicazioni, fornite da chi sa già cosa rispondere a perfetti ignoranti in materia: saremo in piazza Repubblica, abbigliamento buono per il 2010, stiamo girando scene autunnali. L’intera famiglia Pilia – uomo, donna, ragazzo e perfino un cugino ventenne – scende in campo a ore 7, è un mercoledì di febbraio e fa un freddo corposo. Pioviggina, l’appuntamento è a Bonaria «e poi da lì vi portiamo noi». Nel vialetto che porta al cimitero monumentale, lato destro della basilica, ci sono i pullman della produzione, tutti si muovono in fretta, tanti camerini, qualcuno della produzione ti osserva. Sei un numero, devi firmare almeno sei fogli scritti talmente in piccolo che sembra uno scherzo. Comparse, finalmente: scruti il gruppo, capisci di non essere il solo a non sapere un cavolo. Sono le otto e mezza, poi le nove e mezza, verso le dieci – dopo aver esaurito tutti i temi di discussione, in piedi, all’aperto, piove – ti mettono in fila, saremo una ventina davanti a un plotoncino con costumista più due assistenti, truccatrice e selezionatore. Fissano inorriditi il giovane Pilia, si consultano, ti chiedi se lo abbiano scambiato per il mostro di Firenze, invece è il taglio di capelli (attuale, corti ai lati e tanti sopra) che non va. Ma non parlano. Lo portano via, torna con un berretto di lana. Alla signora Pilia viene messa una mantella blu larga, d’altronde siamo nel 2010. «Tu sì, tu no, lei vada a farsi truccare».

In piazza Repubblica il set è realtà, luci, fari, auto dell’epoca che vanno avanti e indietro, almeno cinque assistenti del regista ti dicono più o meno cosa fare: parti da qui, sali le scale, sparisci. Riccardo Milani è un extraterrestre, nel senso delle capacità: dirige un carrozzone enorme per dimensioni – almeno cento persone – e complessità, ma è affabile, educato, preciso e sa come farsi capire. Lui dà il “si gira”, ripetiamo la stessa scena come piccole formiche almeno dodici volte, lo stesso percorso, chi scrive sa che dovrà entrare a Palazzo di Giustizia mentre Geppi Cucciari scende le prime due, tre scale. Altri fanno su e giù, qualcuno attraversa la strada, trenta secondi che devono essere perfetti. Alla dodicesima, tre ore dopo, c’è il rompete le righe dopo un panino con salame e pomodoro nello spazio dei giardinetti in via Tuveri, sarà poco ma ora sei nel cinema. Nel film, la scena du ra sei secondi e capisci quanto sia dura la fase del montaggio, delle scelte, un lavoro spaventoso di taglia e cuci.

Si parte

La seconda scena, un mese dopo. Scopri (bastava riflettere) che una comparsa può apparire al massimo due volte, sennò è teatro. Appuntamento all’aeroporto, Virginia Raffaele e “babbu” Ignazio Loi devono partire per Milano. Arriviamo alle 17, si gira di notte, perché l’area partenze deve essere libera. La selezione, all’aperto col maestrale di quelli veri, parte alle 20 e termina due ore dopo, poi tutti dentro. Fingiamo di partire, sistemiamo borse fasulle nel nastro dei controlli. Undici ripetizioni, ogni volta ne accade una, il passaggio delle attrezzature (regìe, luci, cavi, transenne) è durato ore. C’è chi frigna, chi vorrebbe essere in prima fila, chi sa trattare con le comparse che credono di essere Sabrina Ferilli: le elimina. Alle 3 vai a dormire felice, giuri che non lo farai più ma l’indomani mattina guardi la chat per capire quando si ricomincia. Già, la chat, in poche ore i maniaci dei messaggi l’hanno trasformata in un Tinder light, c’è anche chi mette annunci per la sua attività, chi scrive le sue impressioni, qualcuno chiede passaggi.

Al cinema, nel senso della sala, l’altra sera è stato bellissimo applaudire il cast. Un grande, imponente lavoro di gruppo, formichine comprese. La vità, in fondo, va più o meno così.

