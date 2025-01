Ma quanto è “Camaleontico” l’album di Lucio Manca  

Anche al fotofinish gennaio continua a prospettarsi come un mese ricco di uscite per la scena rock isolana: è infatti uscito lo scorso sabato l’extended play “Camaleontico” firmato dal polistrumentista e compositore cagliaritano Lucio Manca e celebrato il giorno stesso con un live al Fabrik di Cagliari, accompagnato da Eros Melis (chitarra) e Gabriele D’Amico, batteria.

Come racconta l’artista, «il progetto solista nasce nel 2013 con “Everybody needs an angel”, ma erano seguiti pochi live per impegni già presi in precedenza con altri gruppi. Nel 2016 ho distribuito un secondo full-length, “An Old Man’s Sad Story”, interamente suonato da me: anche lì non ho avuto grandi possibilità di presentarlo in live, però ne resto orgoglioso. Dopo il successivo “Third Outline of a New Beginning” ho finalmente trovato una formazione stabile e fatta di persone che stimo, partita in duo con Gabriele per poi ritrovarci con Eros, con il quale suonavo». Il lavoro è perciò solo l’ultimo capitolo del percorso musicale e umano dell’artista, grazie anche all’amico e produttore di sempre Matteo Spiga. «Sono fiero di “Camaleontico” e nonostante l’assenza di una voce narrante nei brani, interamente strumentali, è ricco di simbologie che raccontano di me: in ogni album ho cercato di mantenere la mia essenza, perfezionando l’arte nel tempo perché ogni giorno si apprendono nuove cose e con determinazione e forza di volontà si matura. Non è semplice, ma spero di comunicare le mie emozioni in queste composizioni». Arricchito dalle tastiere di Sergei Bokov, l’extended play si compone di sei tracce che si rifanno alle sonorità del progressive metal, seppur con influenze derivate dal punk.

«Spesso un suono funziona più di mille parole, e la musica strumentale è carica di sfumature dalla profondità rara, premiando l’attenzione che gli dedica l’ascoltatore. Stiamo pianificando nuovi spettacoli e presenteremo il disco in giro per l’Italia quest’anno: con il nuovo album portiamo dal vivo un’esibizione coinvolgente e fuori dagli schemi, assolutamente da non perdere».

