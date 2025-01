Ma quanto è attuale Achille Campanile! “Il povero Piero” con Elio Turno Arthemalle 

Una commedia nera per un ironico affresco della società con “Campanilismi”, uno spettacolo di Elio Turno Arthemalle, da “Il povero Piero” di Achille Campanile, con Alessio Arippa, Valentina Fadda, Gabriele Peirani, Valentino Pili, Chiara Porcu e Angelo Trofa e la partecipazione di Elio Turno Arthemalle, produzione Teatro Impossibile, in cartellone domani alle 21 al Gavì Ballero di Alghero: la tournée iniziata venerdì 17 gennaio alle 21 al Carmine di Tempio Pausania, prosegue con un altro duplice appuntamento giovedì 13 marzo alle 20.30 al Costantino di Macomer e il giorno seguente alle 21 all’Oriana Fallaci di Ozieri.

La divertente pièce mette l'accento sull'ipocrisia e sulla futilità dei riti mondani che fanno da corollario all'improvvisa scomparsa del personaggio del titolo, tra la necessità di rispettare la volontà del defunto di non annunciarne la morte se non dopo il funerale e l'inevitabile diffondersi della notizia tra parenti, amici e conoscenti, mentre affiorano passioni e conflitti, in un colorato affresco di varia umanità. «Campanile oggi non è solo attuale, ma necessario», sottolinea Arthemalle. «Tutto l'armamentario di convenzioni borghesi, ipocrisie, piccole carognate vili oggetto della sua irrisione e che a considerarle solo qualche decennio fa sembravano consegnate alla preistoria del costume, per qualche misteriosa ragione e per impreviste vie, tornano a condizionare i nostri comportamenti».

