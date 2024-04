Ma quanti nomi e quante storie  tra i flutti del Mare Nostrum 

Noi sardi lo chiamiamo su mari, il mare e basta. Il che la dice lunga sulla confidenza che abbiamo maturato con quel bacino d’acqua in cui galleggia l’isola, e sì che il suo ruolo nell’ambito delle vicende storiche è stato di primo piano. Non esiste un denominazione peculiare sarda del Mediterraneo, conferma Ignazio Putzu, glottologo e linguista, che domani a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 18, terrà una lectio dedicata ai nomi del Mare Nostrum. L’appuntamento fa parte dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio organizzati dai Musei nazionali di Cagliari, ideati e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

Il grande verde

Se dargli un nome è riconoscere l’importanza che un luogo ha per chi lo abita, tra su mari, nome comune di cosa, e i sardi il rapporto -pare evidente- non è stato coinvolgente. Anche se, aggiunge il prorettore alla Didattica e direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali dell’Università di Cagliari, le intense influenze che il sardo ha acquisito e rielaborato in maniera originale dall’esterno, fanno pensare alla Sardegna «come fortemente integrata in questo mare, con momenti di maggiore apertura e altri di contrazione, ma di sicuro mai veramente isolata». Al contrario di altri bacini d’acqua del pianeta, i nomi attribuiti al Mediterraneo sono presenti fin nelle lingue più antiche. L’attestazione più datata è in egiziano antico e risale al 2500 a.C., allorché veniva designato come «il grande verde». I Sumeri lo definivano «mare superiore», mentre i greci lo chiamavano il «mare interno», per distinguerlo dal mare esterno, l’oceano, situato al di là delle colonne d’Ercole (il confine del mondo conosciuto).

Battesimo spagnolo

I latini vi aggiunsero «nostrum», ma per dire vicino e differenziarlo da quello lontano, e non, come invece solitamente si crede, per indicarne il possesso. A battezzarlo Mediterraneo furono gli spagnoli, o meglio, spiega il professor Putzu: «È in un’opera di Isidoro di Siviglia, vissuto a cavallo tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo d.C., che si attesta per la prima volta il termine Mediterraneo riferito al mare». Già, perché la parola, in origine, significava «terra tra le terre», e solo dal medioevo in poi che vuol dire «mare tra le terre». Quando vi giungono gli arabi lo chiamano mar Bianco, e non si sa per quale ragione, certo è che avevano l’abitudine di scegliere i nomi dei mari in base a criteri cromatici, come il mar Rosso e il mar Nero testimoniano tutt’oggi. Al di là della denominazione, è rilevante, secondo il glottologo, che l’espansione araba abbia «spezzato definitivamente l’unità politica e culturale che il Mediterraneo aveva raggiunto in età ellenistica, e soprattutto romana», separando la sponda settentrionale cristiana da quella meridionale arabo-musulmana. Tuttavia, e malgrado le vicende odierne, chiosa Putzu, il Mediterraneo rimane uno spazio di unione, che anziché isolare, mescola e corrompe la purezza dei popoli che lo abitano, fecondandone la cultura.

