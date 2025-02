Ma quanti incredibili “Incontri” nella raccolta di racconti di Riccardo Laria  

I momenti solitari prolungati, spesso, attivano quel particolare gesto della memoria che riporta indietro a ciò che si è fatto o a chi si è incontrato. E quando la circostanza è una pandemia mondiale che distanzia, il ricordo regala calore. Riccardo Laria regala al lettore, in meno di cento pagine, una galleria di “Incontri” (questo proprio il titolo scelto per il suo volume) di personaggi più o meno celebri ma di grande rilevanza per la sua vita.

Edito per Lfa Publisher, il testo raccoglie delle imprevedibili traiettorie, come le definisce l'autore stesso, per le quali il destino si riempie di conoscenze da portare con sé.

Sono oltre venti gli incontri, singoli o in duo, che Laria racconta con uno stile fugace ma ricco di particolari tanto da portare chi legge a rivivere insieme a lui quei giorni. Sono diverse le giornate, appunto, che scandagliano i decenni di una vita pregna di eventi e traguardi raggiunti.

Si citano nomi che scuotono il cuore come il maestro Andrea Camilleri nel 2013, il prezioso Alberto Angela nel 2016, il nostro rombo di tuono Gigi Riva: conosciuti in occasioni più differenti, alcune nate per caso altre cercate. E poi Roberto Giacobbo per la presentazione delle puntate in Sardegna del suo Freedom; Luciano Roccia che ha segnato l'approccio più concreto con la realtà, ora sua,dell'Agopuntura; Gianfranco Zola che ospitò presso la sua associazione Riprendiamoci la Sardegna come emblema posto della società civile fuori e dentro il campo; sino al suo omonimo grazie a un errore di spettanze dovute.In chiusura vuole inserire anche altri nomi, quasi a non voler dispiacere nessuno bensì aumenta la considerazione di quanto trattenere istanti sulla carta sia salvifico.(Federica Abozzi)