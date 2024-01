Ma quanti autori isolani nelle librerie Da Lecca a Scano le prime uscite del 2024 

Fantascienza e romanzo storico, saghe familiari e monologhi interiori, libri fotografici e graphic novel: questo e molto altro attende i lettori che si vorranno cimentare con gli autori sardi in uscita fra gennaio e aprile.

Major nazionali

Iniziamo con gli autori che pubblicano per le grandi casi editrici nazionali. Il 23 gennaio, quattro anni dopo l’ultimo romanzo, torna in libreria con “Scrittori al veleno. Mistero alle Cinque terre” (Mondadori) Nicola Lecca (cagliaritano in giro per il mondo, editorialista de L’Unione Sarda), che per la prima volta ha scelto una protagonista sarda, una scrittrice di Cagliari, per mettere alla berlina gli effimeri personaggi dell’attuale scena letteraria. Atteso per il 19 marzo “Una mattina come questa” (Nero Rizzoli) di Lorenzo Scano (firma delle pagine culturali de L’Unione Sarda): un noir che vede protagonisti tre trentenni di Cagliari legati da un debito verso un piccolo boss locale; quest’ultimo, quando saprà di avere poco da vivere, cercherà di orchestrare una grande uscita di scena. Forte è invece il legame che unisce “Per un’ora d’amore” (Nero Rizzoli) di Piergiorgio Pulixi, in libreria dal 9 aprile, con il precedente “Stella di mare”: l’investigare Vito Strega chiuderà i conti lasciati ancora aperti, affrontando temi attuali come la solitudine e la violenza sulle donne. Si intitola invece “Al Ghalas. L’ora più buia per il Medio oriente”, edito da Bompiani il 24 aprile, il romanzo d’esordio di Luca Foschi, corrispondente di guerra in Libano, Afghanistan e Siria, che immerge un suo alter ego nelle atmosfere che così ben conosce.

Arkadia

Passando ora alle case editrici sarde, ecco i due titoli proposti da Arkadia: esce il 19 gennaio “Erano gli anni”, di Daniele Congiu, che qui dà vita a una saga familiare cagliaritana che si snoda per cinque generazioni, tra emarginazione e voglia di riscatto, con rabbia ma anche ironia; bisogna aspettare il 22 marzo per l’uscita de “L’imprevedibile accade”, dell’ex consigliere regionale Giorgio La Spisa, che qui affronta una storia d’amore sbocciata in tempo di guerra, indagando poi gli sviluppi personali e collettivi.

Maestrale

Riguardo Il Maestrale, a fine gennaio esce l’imponente tomo curato dallo studioso Piero Mura, “Le lettere di Grazia Deledda ad Andrea Pirodda (1891-1899) diario di un apprendistato umano e letterario”. Si parla di febbraio per “Prigioniero del mio nome. Cronistoria di un doppio sequestro di persona”, scritto dal giornalista Michele Tatti (firma storica e blasonata delle pagine nuoresi de L’Unione Sarda) e dall’imprenditore Riccardo Devoto, che sperimentò un tentativo di sequestro, per gettare una nuova luce su quegli eventi. Nello stesso periodo torna al romanzo Angelo Mazza con “Jump”, che si dipana lungo il racconto a ritroso del personaggio principale, Filomeno, ex promessa del salto in lungo, proprio nel momento in cui una grave frattura familiare potrebbe ricomporsi. Fra marzo e aprile in uscita tre titoli: “Il peggiore”, dove Gianni Usai immagina un futuro prossimo in cui la tecnologia può leggere la memoria degli uomini e giudicarne l’operato; “La bambina di vetro”, dell’esordiente ventiquattrenne Elisa Pilia, un romanzo che si svolge a cavallo della Seconda guerra mondiale; “L’odore della città” di Cosimo Filigheddu, che in una città del tutto simile a Sassari indaga le vite immorali di un gruppo di amici sullo sfondo di un delitto.

Condaghes

Sul fronte Condaghes saranno in libreria: a fine gennaio, “La Sardegna in Età punica” di Nicola Dessì, libro illustrato per ragazzi disponibile in italiano e sardo; a marzo, “L’Alternos” di Vindice Lecis, romanzo storico sulla Sarda Rivoluzione; ad aprile, il romanzo psicologico “Un raro esemplare”, di Francesca Agus.

Janus e Camena

Per quel che riguarda l’editore Janus è atteso entro marzo il secondo volume di Giuseppe Corongiu in limba, “Gherras de metropolitania”, che riprende i temi del precedente “S’intelligèntzia de Elias”, e così pure nello stesso periodo il secondo volume sulle giudicesse di Rossana Copez, ora è la volta di “Adelasia judikissa di Torres”. Ancora a marzo la casa editrice Camena propone “Bartolomeo Salazar, il silenzio della peste”, seconda graphic novel su questo enigmatico personaggio, realizzata da Stefano Obino e ambientata a Venezia.

La Zattera

La Zattera apre l’anno, a fine gennaio, con “Chent’annos” di Laura Mele, volume che raccoglie le foto e le storie di centoventi centenari sardi. Verso aprile uscirà “’80 night in Casteddu”, la versione completa, dopo l’anteprima natalizia, delle storie divertenti accadute nelle discoteche di Cagliari negli anni ’80, restituite dalla penna del giornalista de L’Unione Sarda Marcello Cocco.

Max88 e Catartica

Saranno invece “I Fabbricanti di lampade” di Stefano Enna, singolare commistione di fantascienza e hardboiled ambientato nel 2100, e la raccolta di racconti “Anni e mezzorette” di Angelo Vargiu, a inaugurare la stagione letteraria per Maxottantotto edizioni. Infine, una nota sotto il segno della poesia: “Gli occhi di Penelope” (Catartica Edizioni), il nuovo libro del prolifico poeta e saggista cagliaritano Fabrizio Raccis, in uscita il prossimo 30 gennaio.

