Ma quante storie sul palco letterario di San Gavino 

Dal granitico critico e volto televisivo Piero Dorfles al «cuciniere curioso» Luca Pappagallo in mezzo una bella squadra di scrittrici, illustratrici, giallisti e romanzieri che da oggi a domenica danno vita a San Gavino alla settima edizione del Festival Letterario del Monreale ospite di Casa Mereu. Ma vediamo subito il programma studiato dalla direzione artistica, Giovanni Follesa e Francesca Spanu.

Il via

L’inaugurazione è fissata per le 18.30 con gli interventi istituzionali e i saluti dei direttori artistici. «Il nostro obiettivo rimane quello di avvicinare sempre più persone al mondo del libro e della letteratura, promuovendo e incentivando la lettura come strumento di crescita individuale e collettiva», afferma l’assessore alla Cultura di San Gavino Riccardo Pinna. Ed ecco che alle 19, Giovanni Fancello presenterà il libro “Grazia Deledda e il cibo. Da Omero ai giorni nostri” (Arkadia) con Rossana Copez e Francesca Spanu. Letture di Stefano Resmini. Alle 20, Andrea Frailis coordinerà il talk letterario “La vita, la memoria, il territorio attraverso le storie e i generi”. Ospiti, Katia Fundarò (“Familienalbum”, Ischire), Roberto Delogu (“Adesso sì”, Il Maestrale), Maria Francesca Chiappe (“Uguale per tutti”, Castelvecchi), Graziella Monni (“Il medico di Càller”, Solferino) e Giuseppe Corongiu (“Gherras”, Janus). Alle 21 sarà la volta di Vito Di Battista, che porterà a San Gavino “Dove cadono le comete” (Feltrinelli). L’autore dialogherà con Andrea Fulgheri. Chiuderà la serata, alle 22, il reading letterario dedicato a Sergio Atzeni “I sogni della città bianca”, a cura di Alberto Ibba. Accompagnamento musicale di Davide Moreno.

Weekend

Domani si inizia alle 19: Francesco Pala presenterà “Il dominio della resa” (Neri Pozza) in dialogo con Francesca Casula. Si proseguirà, alle 19.45, con la presentazione di “Un ferragosto” (Camena), il nuovo romanzo di Giovanni Follesa. Accanto all’autore ci sarà Francesca Spanu. Alle 20.30 sarà la volta di Piero Dorfles e del suo “Amblimblè” (Manni) in dialogo con Rossella Perra. Alle 21.30 spazio a Valentina D’Urbano che presenterà “Figlia del temporale” (Mondadori) con Spanu e Cristina Caboni. Gli eventi di sabato cominceranno alle 18 con la presentazione di “Assassinio all’Isola di San Pietro” (Mondadori), il nuovo giallo di Antonio Boggio. Al suo fianco ci sarà Marianna Chessa. Alle 18.45, Claudio Bagnasco presenterà “Fare il possibile” (TerraRossa) in conversazione con Rossella Perra. Alle 19.30, Elena Magnani parlerà del suo romanzo “Mare avvelenato” (Giunti) con Alessandra Ghiani. Alle 20.30, showcooking con lo chef e divulgatore Luca Pappagallo, autore del libro “La nostra cucina di casa” (Vallardi). Domenica: l’ultima serata del Festival comincerà alle 18.30 con Romano De Marco, che presenterà “Dimenticare Milano” (Ubagu Press) con Spanu e Fulgheri. Alle 19.15, Luca Mercadante presenterà “La fame del Cigno” (Sellerio) con Andrea Pau. L’incontro è realizzato in collaborazione con il festival Mens Sana. Alle 20, si proseguirà con il talk “Il boom degli audiolibri” condotto da Manuela Ennas. Interverranno Cristiana Giacometti, cofondatrice de Il Narratore Audiolibri, De Marco e Valeria Ancione (“La dittatura dell’inverno”, Il Narratore). Alle 21.30, Piergiorgio Pulixi chiuderà la settima edizione del Festival con il suo nuovo romanzo “L’uomo dagli occhi tristi” (Rizzoli) in conversazione con Virginia Saba.

Laboratori

Durante le giornate del Festival sono previsti anche tre laboratori dedicati alla scrittura, che si terranno all’Hotel Crocus alle 11: oggi “Come si presenta un manoscritto” di Marco Nardini. Domani, “Anatomia di un romanzo: dall'editing alla pubblicazione” a cura di Davide Piras. Sabato ecco, infine, in programma “I cinque sensi del cibo” di Andrea Fulgheri. I laboratori sono gratuiti ma con posti limitati; è richiesta l’iscrizione inviando una email a festivalletterariodelmonreale@gmail.com. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA