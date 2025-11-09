Ma quante storie nel segno di Lussu 

Dalla traduttrice Susanna Basso agli scrittori Pietro Grossi e Rosa Matteucci, dai giornalisti Ezio Mauro e Bruno Quaranta. Sono solo alcuni dei nomi di punta del Festival Premio Emilio Lussu che domani torna a Cagliari sino a domenica nella Sala Castello dell’Hotel Regina Margherita.

Il via

Quest’anno l’appuntamento assume un significato particolare: ricorrono infatti i cinquant’anni dalla scomparsa di Emilio Lussu. Organizzato da L’Alambicco in sinergia con La Macchina Cinema, il festival prende il via domani, alle 17.30, con un omaggio ad Alice Munro, premio Nobel per la Letteratura, attraverso la voce di Susanna Basso, sua storica traduttrice italiana, che dialogherà con Lorella Costa. Alle 18.30 Rosa Matteucci presenterà “Cartagloria” (Adelphi) con Chiara Tommasi. Alle 19 la lectio di Luisa Antunes Paolinelli “Mulheres com palavra – Donne con parola” Alle 19.30, la stessa autrice presenterà il suo romanzo “Piripiri e il furto all’Accademia del grande pollaio” (Ticinum) con Alessandro Macis. La giornata di mercoledì sarà dedicata a Emilio Lussu. Si partirà alle 10 con un appuntamento speciale a cura di Trip Sardinia, che condurrà il pubblico in un tour al Cimitero monumentale di Bonaria con Andreina Del Raso e Maurizio Mezzorani. Nel pomeriggio, alle 17, l’VIII Convegno internazionale di studi su Lussu con Gian Giacomo Ortu,Gigliola Sulis, Carlos Claveria Laguarda, Renate Lunzer, Daniele Mannu e Alberto Cabboi.

Govedì 13, dalle 9 alle 12, “Ri-creando un personaggio: Corto Maltese”, una masterclass con Rubén Pellejero. A prendere parte all’incontro anche il Comitato Fumetto del Festival. Alle 17.30, la presentazione del volume “Spezzare l’Italia. Le Regioni come minaccia all’unità del Paese” (Einaudi) di Francesco Pallante in dialogo con Stefano Aru. Alle 18.30, “Giallo buio” (FuoriAsse) di Licia Martella con Caterina Arcangelo. Alle 19.30 “Il figlio di Forrest Gump” (Mondadori) di Angelo Ferracuti, reading con accompagnamento musicale. Venerdì 14, alle 17.30, si partirà con la presentazione di “Italiani d’America. La grande emigrazione negli Stati Uniti” (Il Mulino) di Mario Avagliano e Marco Palmieri che dialogherà con Valeria Deplano e Felice Tiragallo. Alle 18.30 il festival si aprirà alla poesia con la presentazione di “Fuochi segreti” (Le Lettere) di Sylvie Richterová con Diego Bertelli. Alle 19.30, Ferite & Feritoie, il concerto di Paolo Capodacqua. Brani e parole si alterneranno con Virginia Buonavolontà e Alessandro Macis. Sabato dalle 10 alle 12, il Laboratorio di scrittura creativa di Guido Conti. Alle 17.30, la cerimonia di premiazione, cuore pulsante del festival. Il Premio Emilio Lussu Narrativa andrà a “Qualcuno di noi” di Pietro Grossi (Mondadori), per la Saggistica vince “La mummia di Lenin” di Ezio Mauro (Feltrinelli). Menzione speciale a “Istella mea” (Giunti) di Ciriaco Offeddu. Il Premio Lussu agli studenti va Liceo Siotto di Cagliari, quello al Fumetto a Rubén Pellejero, quello alla Carriera all’antropologo Bachisio Bandinu. Domenica si parte alle 10 con il convegno “La cultura salverà i giornali?” coordinato da Alberto Sinigaglia, vedrà confrontarsi alcune tra le firme più autorevoli del panorama giornalistico italiano: Bruno Quaranta (La Repubblica), Massimo Valerio Vallerani (L’Indice dei libri), Francesca Borrelli (Il Manifesto), Beppe Cottafavi (Domani) e Jessica Chia, Corriere della Sera. Alle 17.30 la presentazione di “Geopolitica dell’intelligenza artificiale” (Feltrinelli) di Alessandro Aresu con Antonio Pavolini. Alle 18.30, presentazione di “Zavattini A–Z” (Electa) di Guido Conti in dialogo con Bruno Quaranta. La chiusura del festival, alle 19.30, sarà affidata a Fabiana Fusco con “Lingua e genere” (Carocci) con Claudia Secci. (red. cult.)

