Ma quante storie all’Ideario Sport 

Un’immersione nella cultura e nella narrazione di chi sui campi e le piste da gioco spende (o ha speso) una vita. Questo è lo scopo di Ideario Sport - Festival del libro sportivo la rassegna nata dalla volontà congiunta del Comitato regionale Sardegna As e dell’Ideario, che si terrà da venerdì prossimo a Quartu Sant’Elena nella sala Michelangelo Pira, in via Brigata Sassari.

«Il Festival rappresenta una preziosa opportunità per promuovere la cultura attraverso i libri che parlano di sport», ha sottolineato il giornalista Fabio Meloni, direttore artistico della manifestazione, «grazie alla narrazione sportiva, con le imprese di atleti e campioni, i valori e gli esempi, le storie sportive e personali, si possono approfondire temi di attualità e di rilevanza sociale e offrire spunti di riflessione e dibattito».

Prima tappa

La terza edizione si articolerà in tre tappe e sei appuntamenti: saranno presentati 14 libri per un totale di 34 ospiti. Si parte venerdì 3, alle 18.15, con “Sport e Misteri” e il libro “Gioco sporco” (Rizzoli) del giornalista Nicola Calathopoulos; a seguire (19.15), “Gigi Riva e Scudetto: tra sport e romanzo” coi volumi “Cagliari scudetto 1969-1970” (Garrincha Edizioni) e “Un amore di contrabbando” (Mondadori) rispettivamente dei giornalisti Alberto Masu e Nicola Muscas. Si passa sabato 4: alle 18.15 il tema è “La disciplina sportiva come disciplina di vita” che troverà coniugazione con i volumi “Anatomia del talento” (Ultra) dello psicologo Iacopo Casadei e “Destinati a combattere” (Passaggio al Bosco) dell’alpinista Matteo Colnago. Alle 19.15 si toccherà un tema dolorosissimo “La tragica notte dell’Heysel” con il volume “Quella notte all’Heysel” (Sperling & Kupfer) del giornalista Emilio Targia.

Seconda tappa

La seconda tappa sarà nel fine settimana successivo si sposterà a Cagliari (alla Manifattura in viale Regina Margherita): venerdì 10 ottobre (18.15), “Fischietto, che passione!” con gli ex arbitri Manuela Nicolosi, autrice del volume “Decido io” (Roi edizioni) e Antonio Conti. Alle 19.15 un grande tema di attualità: “Il fenomeno Sinner”. La giornalista Gaia Piccardi presenterà il suo volume “Piovuto dal cielo” (Cairo) insieme a u. ospite d’eccezione, Angelo Binaghi, presidente nazionale della Fitp. Sabato 11 (alle 18.15) si parlerà di “Sfide per la vita” con il giornalista Roberto di Sante, autore del volume “Corri” (Ultra) , e il docente Franco Marcello. A seguire (19.15) ecco le “Pillole di sport sardo” col giornalista Nando Mura, autore del volume “Lo sport sardo racconta”, accompagnato dall’editore Giorgio Ariu.

Terza tappa

Per l’ultima tappa, si resta alla Manifattura e si parte venerdì 7 novembre (alle 18.15), “I gesti immortali del calcio” con il volume “Giocati da Dio” (Hoepli,) del giornalista Roberto Beccantini che dialogherà insieme all’ex giocatore del Cagliari Gianni Roccotelli. Alle 19.15, si parlerà del “Mito del Capitano” con l’attore Gianfelice Facchetti, autore del volume “Capitani: miti, esempi, bandiere” (Piemme) e l’ex capitano rossoblù Gigi Piras. Infine sabato 8 (18.15), “Successi

dietro una rete” con la giornalista Giuliana Lorenzo che presenterà il suo volume “Italvolley” (Diarkos), insieme ad Eliseo Secci, presidente della Fipav Sardegna. Alle 19.15, “Sport femminile e Islam”: se ne discuterà con l’allenatrice di pallavolo Alessandra Campedelli, autrice di “Io posso” (Baldini + Castoldi) e il docente Nicola Melis. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA