Ma quante storie a Porto Rotondo 

Voci note e differenti: da Oscar Farinetti a Bernardo Giorgio Mattarella, da Carlo Calenda a Rula Jebreal. Ai nastri di partenza la rassegna letteraria di Porto Rotondo che da domani torna puntuale d’estate per traghettare, nel borgo fondato dai Conti Luigi e Nicolò Donà Dalle Rose, personalità di primo piano del panorama editoriale nazionale.

Luglio

Si parte con un debutto eccellente, Oscar Farinetti, un genio visionario che ha creato veri e propri colossi, solo per citarne alcuni Eataly, sarà alle 20 in piazza San Marco, intervistato dal Sergio Deiana, presenterà la sua ultima fatica “Hai mangiato?” edito da Slow Food, una serie di racconti per prendersi cura del genere umano. Per il secondo appuntamento si cambia luogo: sarà lo Yacht Club ad ospitare il 25 luglio (sempre alle 20) un incontro a più voci, con due personalità illustri e recentemente insignite del prestigioso Premio Biagio Agnes, moderato dall’ex direttore del Sole 24ore Guido Gentili. Anche in questo caso una prima assoluta per il magistrato del Consiglio di Stato, Roberto Garofoli ed il docente universitario Bernardo Giorgio Mattarella (figlio del presidente della Repubblica) autori del saggio “Governare le fragilità” edito da Mondadori. Due giorni dopo, il 27 luglio, si torna in piazzetta con un altro politico di razza e autore prolifico, Carlo Calenda, senatore, leader di Azione e già eurodeputato. Il nipote dell’indimenticato regista Luigi Comencini presenterà alla composita platea di Porto Rotondo “Il patto” edito da La Nave di Teseo.

Agosto

Ad agosto, e precisamente il 18, sempre in piazza San Marco, uno dei giornalisti e opinionisti televisivi più presenti nel talk show di prima serata di tutte le reti, Alessandro Sallusti, oggi direttore de Il Giornale, dopo una lunghissima carriera in numerose testate prestigiose, allievo di Indro Montanelli e da sempre in prima linea come strenuo difensore della libertà di stampa. Il 21 agosto, invece, si parlerà di bellezza e di patrimonio culturale con un ospite d’eccezione, Pasquale Pinnelli, Comandante Regionale del Nucleo dei Carabinieri preposto al delicato compito di conservazione e tutela delle infinite meraviglie artistiche del nostro Paese e delle tantissime ricchezze custodite in Sardegna. L’ultimo appuntamento il 5 settembre ancora in piazza San Marco è con una personalità straordinaria e seguitissima nei suoi incontri pubblici e in tv come profonda conoscitrice degli scenari mondiali, Rula Jebreal, giornalista, scrittrice e opinionista globtrotter in tutti i Cinque Continenti, esperta di politica internazionale che presenterà il suo recentissimo saggio “Genocidio” edito da Piemme. (red. cult.)

