Ma quante stelle in Costa Smeralda nelle foto di Caglio 

La selezione è stata dura. «Anche perché per me, che lavoro molto in verticale, trovare 28 scatti orizzontali non è stato facile», spiega Davide Caglio. E, poi, c’è la scelta dei protagonisti.

Le stelle della musica passate per il Cala di Volpe negli ultimi 30 anni, immortalate da Caglio durante i concerti e rappresentate solo in parte nella mostra “Star in Costa Smeralda”, inaugurata giovedì e visitabile fino al 16 giugno a Olbia, alla galleria della Società dello Stucco.

Sul palco

«Tra gli altri, mancano Aznavour, Mireille Mathieu, Paul Anka e i Duran Duran: dopotutto sono solo 28 foto su 100 artisti che ho ritratto», sottolinea il professionista gallurese. «Per errore, poi, ho eliminato Bocelli, ma in compenso c’è una doppia Mary J. Blige. Ma va bene così: la mostra è nata più per stare insieme agli amici che per documentare». Anche se le 28 immagini appese alle pareti dei locali di via Cavour rendono bene l’idea della grandezza passata per la Costa Smeralda di estate in estate. Ci sono Barry White, Elton John e Donna Summer, Gianna Nannini e Zucchero. «Indimenticabile anche per il famoso siparietto col pubblico», ricorda Caglio a proposito dello show di Fornaciari, datato 2007 e condito dagli insulti. Ma anche Anastacia, Craig David, Dionne Warwick e John Legend, Kylie Minogue e Enrique Iglesias. «Anche se, più di tutti, mi sono piaciuti Mika, Ricky Martin e Robbie Williams», ammette Caglio.

Ricordi

«Un’estate si vociferava che potesse arrivare George Benson, che poi non venne. E io che mi ero illuso di farmi autografare una delle mie 17 chitarre», scherza, poi, l’autore della mostra. Che, da grande appassionato di musica, ama follemente il rock. «Ma una bella voce, come quella di Malika Ayane, o il ritmo travolgente dei Gipsy King, che qui hanno fatto ballare la gente sui tavoli», replica, «non lasciano indifferenti: che sia Mozart o i Metallica, la musica, se è fatta bene, fa sempre sognare». Oltre alla bella musica, però, un episodio in particolare Caglio non scorderà mai. Protagonista nientepopodimeno che Joe Cocker. «Per errore, gli strumenti della band furono spediti a Cagliari anziché a Olbia, così il concerto iniziò con grande ritardo: io, intanto, mi ero posizionato per fotografarlo, finché non arrivò il suo manager per dirmi che non potevo farlo», racconta Caglio. «Quando il direttore della struttura venne a saperlo, disse di riferire al manager di Cocker che se io non fotografavo, loro non pagavano l’artista: alla fine, vennero fuori delle foto fantastiche».

