Ma quante belle narrazioni tra i Giardini Aperti con quelli di Abaco Teatro 

Cinquantuno rappresentazioni tra teatro, musica e danza, quattro incontri letterari, quattro laboratori creativi, due mostre fotografiche e la proiezione di un documentario. Ma anche flash mob e incursioni artistiche nelle vie e piazze di Cagliari che regaleranno ai cittadini sorprese fantasiose e bizzarre. Tutto questo tra sabato e il 4 agosto al Festival internazionale della sostenibilità – Giardini Aperti 2024, XVII edizione e organizzata da Abaco Teatro. La kermesse di arti varie offrirà un fitto calendario di eventi multidisciplinari distribuiti tra Cagliari, Villaspeciosa, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant’Elena e Siliqua.

Il tema

Il festival di Abaco Teatro, che unisce spettacoli teatrali, performances, musica, seminari, laboratori, mostre e presentazioni di libri, mira a diffondere la cultura della sostenibilità attraverso palcoscenici naturali e spontanei che diventano veicoli di buone pratiche.

In cartellone

Tra i protagonisti, il Karkum Project di musica e cultura curda (30 luglio, 21.30, ai Giardini Pubblici) , l’acrobatica performer in bicicletta Jessica Arpin con “Kalabazi” dalla Svizzera (2 agosto alle 19 al Parco di San Michele) , e la “Famiglia Gardelone” dalla Spagna e dall’Argentina con uno spettacolo surreale ispirato al tango argentino (1° agosto alle 19 al Parco di San Michele). Il festival proporrà anche numerose prime nazionali e nuove produzioni, come l’allestimento di Abaco Teatro “Il giardino di Eva Mameli Calvino” (il 1 luglio al Parco di Monte Claro, lunedì 29 luglio ai Giardini pubblici, il 5 luglio a Villaspeciosa, il 13 luglio a Siliqua, sempre alle 21.30), dedicato alla prima donna a dirigere l’Orto Botanico di Cagliari e madre del celebre scrittore Italo Calvino. Altre prime nazionali includono “Io non lo so cosa sia giusto” del Teatro del Segno, dedicato allo scrittore Sergio Atzeni (30 giugno alle 21.30 al parco di Monte Claro), e “Il poeta graficomico - quando il disegno fa spettacolo” di Alvalenti (domenica 21 luglio alle 21.30 a Maracalagonis e in replica il 27 alla stessa ora ai Giardini Pubblici).

Dal grande schermo e dai più importanti teatri italiani, Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni presenteranno “Al clima non ci credo” (2 agosto alle 21. 30 al Parco di San Michele), un progetto ironico sul cambiamento climatico. Emanuele Montibeller, fondatore di Arte Sella, offrirà una “Lectio magistralis” sulle infinite possibilità creative tra natura, architettura, musica e danza (il 4 agosto alle 19 al parco di San Michele).

Linguaggi

La diciassettesima edizione di Giardini Aperti si distingue per la varietà di linguaggi utilizzati, esplorando temi contemporanei e storici attraverso opere e autori come “Orlando Furioso” (a Siliqua il 15 luglio alle 19) della Compagnia Fraternal di Bologna e “Il favoloso mondo di Esopo” (a Siliqua il 16 luglio alle 19) di Akròama. Tra i personaggi storici celebrati ci saranno Margherita Hack, interpretata da Laura Curino, (28 luglio, 21.30 ai Giardini Pubblici ) e il campione di ciclismo Ottavio Bottecchia (3 agosto alle 21.30 al Colle di San Michele), narrato da Tiziano Polese. Impossibile riportare tutti gli appuntamenti che annunceremo in prossimità delle date su tutti a Monserrato (Casa della Cultura il 25 luglio alle 19) con “Cartoni animali ” con Alvalenti o a Elmas (11 luglio, piazza di Chiesa, alle 21,30) con il Teatro del Segno con “Baroni in laguna” di Giuseppe Fiori.

RIPRODUZIONE RISERVATA