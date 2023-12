Ma quanta poesia (di Sardegna) all’Anderas Fest 

Un festival itinerante che ha come suoi perni geografici Selargius, San Gavino, Cagliari e Pirri ma soprattutto che ha come sua vocazione la valorizzazione delle narrazioni e delle poetiche isolane: è il Festival letterario Anderas (organizzato dalla Fondazione Faustino Onnis) che ha preso il via ieri e oggi entra nel vivo.

Oggi

La giornata di oggi inizierà al Centro culturale di Selargius con la poesia: alle 10.30 “In cammino - Anderas" seconda edizione a cura dell’associazione Incontri di-Versi, a cui seguirà, alle 11:30, Claudio Moica che presenterà “Non scrivo poesie di domenica”, in dialogo con uno dei direttori artistici del festival, il docente Duilio Caocci. Nel pomeriggio ci si sposta al Parco Ex-Vetreria di Pirri (via Ampere): alle 17 la presentazione de “L’ospite indelicato” di Lorena Carboni, con le letture a cura di Simonetta Soro. Alle ore 18 un omaggio a Benvenuto Lobina, a trent’anni dalla sua scomparsa, da parte di Anna Cristina Serra e Michela Atzeni. Reading delle poetesse e dei poeti alle 18.15 con “Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io”: parteciperanno Cinzia Novati, Paolo Angioni, Carlo Boassa, Riccardo Cabitza, Ilaria Demurtas, Matteo Scarano, Sergio Cicalò, Mario Cubeddu, Anna Cristina Serra, Nino Landis, Claudio Moica, Angelica Piras. Presentazione a cura di Caocci, l’evento è in collaborazione con Cada Die Teatro. Chiude la giornata, alle 20.30, Clara Farina che presenterà “A boghe crara. Ammàjos de versos e mùsica”, in dialogo con Anna Cristina Serra.

Domani

Domenica Anderas sarà ancora al Parco di Pirri. La mattina tavola rotonda “Esperienze culturali: scrittura, informazione giornalistica, divulgazione editoriale” con Pier Sandro Pillonca, Gavino Maieli, Antonello Zanda, Anna Cristina Serra, Roberto Pili, presentazione di Duilio Caocci, in collaborazione con Ierfop. Alle 17 il talk “Voci di Radio Sardegna”: ci saranno Serena Schiffini e Vito Biolchini. Altro omaggio “Froris per Benvenuto Lobina”, un’ora dopo, con le letture di Anna Cristina Serra e Michela Atzeni. Alle 18.15 si ripete “Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io”: incontri di-versi con Vanessa Aroff Podda, Daniela Puddu, Annachiara Atzei, Rossana Abis, Antonello Zanda, Alessio Liberati, Fabrizio Raccis, Giulia Patta, Marco Noce, Mauro Liggi, Alberto Contu. Presentano Caocci, Serra, Laura Medda, Francesco Ottonello.

Chiuderà la giornata (alle 20.30) e il primo weekend di Anderas 2023 lo spettacolo “Studio notturno per sonnambulismo”, testo di Enrico Sanna. Allestimento e voci sono a cura di Marco Noce e Stefano Giaccone. Sezione audio-video curata da Allius, foto e video sono a cura di Corrado Randon. (red. cult.)

