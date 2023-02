Ma quanta passione nel romanzo di Piludu 

Come tema del suo romanzo d’esordio (“Essenza d Erica”) il cagliaritano Gianni S. Piludu, già bancario, giornalista pubblicista, esperto di attività subacquea, ha optato per l’amore. Scelta poco rischiosa, in apparenza, se non fosse che «in un’epoca in cui tutto è stato già detto, la parola amore ha un miliardo di sfumature e nonostante ogni individuo lo viva a modo proprio, riesce a percepire la scintilla di ciò che non ha ancora assaporato o che, al contrario, l’ha divorato».

Il protagonista – il cui nome non viene mai rivelato – è un affermato artista sulla cinquantina, scultore e pittore, padre e marito. Solido e sicuro di sé, vacillerà alla vista di Erica, docente universitaria, elegante e gentile, segnata da una sofferenza interiore celata a stento. Tra i due scatterà la scintilla, così bruciante da fargli esclamare «maledico il giorno che l’ho incontrata. Irradiava una femminilità preziosa, da cui desideravo farmi travolgere. Prima di lei non avevo mai sentito il sangue bollire, i sensi scatenarsi in modo così ferino». Dalla completa simbiosi con Erica, l’uomo ricaverà una gratificazione e un rinnovamento mai nemmeno immaginati prima.

Osserva nella prefazione Antonello Tanda: «Chiunque abbia vissuto, o anche solo lambito, l’innamoramento, chiunque sia stato testimone sensibile di forti sentimenti, rivivrà con partecipe emozione gli ingredienti vitali di una narrazione che commuove e fa riflettere e che, verso il finale, lascia nel lettore un inatteso senso di vuoto». (Fabio Marcello)