Ma quanta musica tra Mare e Miniere! 

Quello che prende il via oggi a Portoscuso è uno dei capitoli centrali di Mare e Miniere, il cartellone itinerante di musica, teatro e danza di matrice popolare, organizzato dall'associazione culturale Elenaledda Vox, che si snoda tra la primavera e l'autunno facendo tappa in vari centri e località della Sardegna: una manifestazione di vasta portata, quest'anno alla sua diciassettesima edizione, guidata dalle mani esperte di due autentici protagonisti della musica isolana come la cantante Elena Ledda e il compositore e polistrumentista Mauro Palmas alla direzione artistica.

I seminari

Dopo gli appuntamenti dei mesi scorsi della rassegna Tyrrhenica a Sarroch e Ittireddu, e di Pintai Bisus a Quartu, Mare e Miniere, pianta le tende fino a domenica 30 a Portoscuso per la sua immancabile settimana di seminari e concerti di canto e musica popolare nei consueti e suggestivi spazi dell'antica tonnara di Su Pranu. Ancora una volta è folto e variegato per età e provenienze il seguito di iscritti: oltre centocinquanta, in arrivo da tutto il mondo. Ad accoglierli trovano un affiatato corpo docente che annovera nomi di prestigio nel panorama della musica di matrice popolare: Luigi Lai, 92 anni il mese prossimo, tiene il corso di launeddas, lo strumento simbolo della tradizione sarda; altre tipiche espressioni del patrimonio etnofonico isolano, il canto a tenore e il canto a cuncordu, sono invece l'oggetto del laboratorio del Cuncordu e Tenore de Orosei; gli iscritti al corso di organetto diatonico si affidano a un maestro del calibro di Riccardo Tesi; Mauro Palmas insegna mandola e liuto cantabile; Marcello Peghin tiene le lezioni di chitarra; Elena Ledda e Simonetta Soro conducono la classe di canto popolare, Alessandro Foresti quella di canto corale; Andrea Ruggeri e Enza Pagliara curano il corso di batteria e percussioni popolari; si fa musica d'insieme con Mario Incudine e Silvano Lobina, mentre Giulia Cavicchioni guida il laboratorio per bambini sulle musiche dal mondo; e infine, tra gli elementi di originalità di questa edizione, si potranno studiare i canti politici e popolari occitani in compagnia di Manu Theron e Damien Toumi.

I concerti

Tutti i giorni si va a lezione dalle 10 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19. Poi, ogni sera dalle 21.30, spazio ai concerti e agli altri appuntamenti che compongono il cartellone della rassegna che, come sempre, accompagna i seminari. Si comincia oggi con due nomi di primo piano della scena musicale sarda, il contrabbassista Salvatore Maltana e il chitarrista Marcello Peghin, che presentano “Insulae Songs”, un progetto originale del Centro di Produzione Insulae Lab di Berchidda; domani riflettori puntati sull'organettista Pierpaolo Vacca e il repertorio di “Travessu”, il suo album d'esordio uscito a gennaio 2024 per la Tǔk Music di Paolo Fresu e, a seguire, sullo spettacolo “Atòbius e acàpius”, a passo di ballo tra Salento e Sardegna. Ancora: è un viaggio musicale dall'Appennino al mare quello proposto giovedì dal gruppo Enerbia; venerdì il festival ribadisce la sua vocazione a incrociare mondi e tradizioni musicali diversi con una nuova produzione basata sull'incontro tra l'Orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere e tre artisti straordinari: il cantante e attore campano Peppe Servillo e i siciliani Mario Incudine e Antonio Vasta. Campano è anche il cantautore e scrittore Alessio Arena che in trio con la chitarrista francese Isabelle Laudenbach e la sarda Caterinangela Fadda aprirà la serata di sabato; serata che proseguirà con “Contrattempi”, uno spettacolo che vede due attori, Laura Fortuna e Daniel Dwerryhouse, duellare in scena attraverso alcuni tra i brani più brillanti del repertorio di Achille Campanile; le musiche sono di Mauro Palmas, affiancato da Silvano Lobina al basso e Marco Argiolas al sax e al clarinetto. A sigillare la settimana di Mare e Miniere a Portoscuso, domenica 30 giugno, sarà come sempre il concerto che vedrà impegnati tutti insieme allievi e docenti dei seminari in un coinvolgente abbraccio finale.

