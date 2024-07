«Ma quali pale eoliche! Ragazzi, siate ribelli Come Marlon Brando» 

Un tour in giro per l’Italia per tornare a mordere il cielo. È quello che sta facendo Paolo Crepet, 72 anni, torinese, psichiatra, sociologo, educatore e saggista, che domenica sarà ospite all'Alguer Summer Festival. In scena all’Anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia di Alghero la conferenza spettacolo che porta proprio il titolo di “Mordere il Cielo”, tratta dal suo ultimo libro, dove al centro ci sono le emozioni perdute e il coraggio di sapersi ribellare.

Innanzitutto come sta andando questo tour e cosa le sta dando?

«L’idea di riempire un teatro mi piace molto. È un grande onore. Mi fa bene e credo faccia bene anche alla gente. L’altro giorno a Varese c’erano 1400 persone. Sono numeri enormi. Faccio più di Russell Crowe. Vasco non lo raggiungo, è impossibile. Però abbiamo un segreto in comune: siamo persone autentiche. Non do mai per scontato che una signora si faccia un’ora di macchina per ascoltarmi, al caldo, pagando il biglietto. Evidentemente questo ha un senso. Per me si traduce in responsabilità».

A teatro dà voce alla sua ribellione in un mondo che pare aver scordato come ci si ribella.

«Io sono cresciuto tra persone ribelli. Lo ero molto da ragazzo. Mi piacevano gli amici inquieti. Tutto ciò mi ha dato e mi dà una possibilità enorme che è l’essere libero».

Come si spiega questo successo, anche sui social, tra i ragazzi? In fondo spesso dice cose “scomode” da sentirsi dire, eppure la seguono.

«Sì sono seguito da tanti ragazzi e ragazze. È come se mi dicessero “grazie che ci dai la speranza, che ci fai sognare nella possibilità di essere diversi”. Sono un po’ un nonno, un guru, un vecchio maestro, un po’ il professore del liceo che non hai mai avuto».

Che segnale è per lei?

«Di enorme speranza. Bisogna andare senza guardarsi indietro. Si deve trovare il coraggio di usare la propria testa e di non fare copia incolla».

Qual è l’antitodo per tornare a mordere il cielo?

«Ci vogliono i ribelli. Abbiamo bisogno di Marlon Brando, Montgomery Clift, James Dean, quella gente lì».

C’è un appiattimento generale insomma?

«Assolutamente. Guardo la campagna presidenziale in America e temo che finirà in un prodotto da social. Qual è l’emozione che ti trasmette? Nulla. Kennedy sì invece. Lui cambiò tutto con una camicia azzurro chiaro. Quando apparve sulla televisione a colori durante la campagna elettorale contro Nixon con indosso quella camicia, scosse gli americani».

Cosa ne pensa della polemica di questi giorni su Benedetta Pilato e il suo quarto posto alle Olimpiadi?

«È stata massacrata da questi leoni da tastiera che non avrebbero fatto nemmeno un metro nella vasca. L’importante non è che sia dispiaciuta o meno, ma che reagisca, che imprechi o che si metta a piangere come ha fatto. Ma davvero insegniamo ai ragazzi ad arrivare primi? Non tutti i primi della classe sono dei geni. A me piacciono più quelli che stanno dietro, quelli che stanno fuori dalla classe.

Una terra come la Sardegna ci può aiutare a ritrovare quelle emozioni necessarie per mordere il cielo?

«Ma certo. La Sardegna è Maria Lai. Niente di meno. La Sardegna è femmina, è creativa ma anche ombrosa. La Sardegna è di poche parole ma di molto senso. Non a caso qui la gente sa ancora cosa significhi ribellarsi. Basta vedere quello che accade oggi contro la minaccia eolica. Quello che sta accadendo è terribile. E se per caso, per questa ragione commerciale e distruttiva, non dovesse essere realizzato un progetto incredibile come il Progetto Einstein, allora da uomo liberale quale sono, dico che l’attuale governatrice si deve immediatamente dimettere. Si chiama dignità. La bellezza della Sardegna va tutelata. Seguiamo persone come Paolo Fresu, che ha fatto cose straordinarie sull’isola, e lasciamo stare le pale eoliche».

