«Ma quale sogno, l’America va a pezzi» 

«Il sogno americano è diventato un incubo»: parola dei Green Day, tornati in scena con il singolo “The American Dream Is Killing Me”, brano di apertura di “Saviors”, il quattordicesimo album di studio della storica band punk-rock, in uscita il 19 gennaio 2024 su etichetta Reprise/Warner Records.

Per il loro ritorno sulle scene, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool hanno tenuto alcuni concerti annunciati last minute in giro per il mondo. Tra le tappe, dopo il Bataclan, anche i Magazzini Generali di Milano, dove i tre si sono esibiti per 800 persone con i biglietti andati sold out in una manciata di minuti. Generosi come sempre, i Green Day hanno mostrato sul palco le magliette dell'Inter e del Milan e Billie Joe ha anche indossato la divisa della nostra nazionale, con il suo nome e il numero 72, anno della sua nascita. I fan non dovranno aspettare molto per rivederli: la band californiana il 16 giugno sarà agli I-Days Milano nell'unica data italiana del “The Saviors Eu/Uk tour”. Gli show saranno anche un modo per festeggiare i due album più iconici della band, “Dookie” del 1994 e “American Idiot” del 2004. Per il nuovo lavoro, i Green Day hanno scelto come biglietto da visita “The American Dream Is Killing”, «uno sguardo», raccontano, «al modo in cui il tradizionale sogno americano non funziona per molte persone, anzi, fa male a molte persone. Il sogno americano nato negli anni ‘50 sembrava un dipinto di Norman Rockwell: villette, bimbi, persone sorridenti, ma questa idea è morta per la crisi, oggi con il costo della vita aumentato in maniera vertiginosa c'è chi deve scegliere tra pagare il mutuo o la bolletta e tantissimi rimangono senza casa».

