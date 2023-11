«Ma quale eresia? Sono un cattolico e non devo pentirmi» 

Inviata

Guspini. «Non ho nulla di cui pentirmi. Se ho peccato è stato solo d’ingenuità». Luciano Maria Meloni, nato ad Arbus, nei suoi 62 anni ha vissuto molte vite. Dall’ultima, come diacono della Chiesa Ortodossa apocefala, sta cercando di tirarsi fuori per sfuggire alla scomunica di Roma. L’arcivescovo di Ales-Terralba Roberto Carboni e i parroci – don Luca e don Daniele – hanno messo in guardia i fedeli di Arbus dal suo “rosario in famiglia”: si rischia la scomunica. Meloni, ex poliziotto, è tornato nel 2019 al paese natale e qui vive in uno spoglio appartamento alle spalle del tempio di San Sebastiano tra croci, simulacri di Santi e Madonne e i fogli A4 appesi al muro che lo proclamano Ministro straordinario dell’eucarestia e operatore di liturgia per la pastorale.

È cattolico, sì o no?

«Assolutamente sì, al cento per cento».

Allora perché fare il diacono della Chiesa Ortodossa?

«A Roma nel 2018 conobbi colui che sarebbe diventato Sua Beatitudine Filippo Ortenzi il quale mi parlò di una struttura che poteva essere adibita a casa alloggio per anziani. Mi disse “Vieni con noi”. Ma per me non ha nessun valore».

Ha parlato con i parroci di Arbus?

«A settembre illustrai a don Luca il progetto La Peregrinatio Mariae per l’ottobre mariano e lui disse di essere interessato. Tutto è iniziato così».

Poi cos’è accaduto?

«Sono stato convocato in parrocchia e mi hanno accusato di essere un diacono ortodosso, non so come lo siano venuti a sapere. Mi hanno detto che non posso prendere più la comunione, una pugnalata».

Lei cosa ha fatto?

«Ho obbedito, nel rispetto dei voti che ho preso come Superiore della fraternità “Sentinelle della Speranza”: castità, povertà e obbedienza».

Tutto qua?

«Ho chiesto a Sua Beatitudine di essere scomunicato dalla Chiesa Ortodossa. Ho ottenuto la riduzione in stato laicale, non sono più diacono».

E la scomunica?

«Quella credo non arriverà mai».

Sapeva della lettera inviata ai fedeli dal vescovo?

«Sì, sapevo di questa imputazione riportata anche sul foglietto parrocchiale, ne hanno dato comunicazione persino alla fine della messa».

È più tornato in chiesa?

«Sono andato domenica. Don Luca non c’era».

Qualche parrocchiano le ha espresso solidarietà?

«Per adesso no, credo abbiano paura».

Della scomunica?

«Anche. Eppure le mie sono preghiere cattoliche. Aspetto di essere ascoltato dall’arcivescovo Carboni per fare chiarezza».

Ha fatto visita ad anziani e malati?

«No, la preghiera del rosario in famiglia non è mai iniziata».

Dicono abbia chiesto loro del denaro.

«Smentisco assolutamente, mai chiesto soldi a nessuno».

Come spiega quel che sta accadendo?

«Forse temono che l’elemosina venga data a me e non alla Chiesa? Che tolga la scena al parroco? Non voglio togliere la scena a nessuno».

Si è pentito?

«Non ne ho motivo, non sono un eretico».

