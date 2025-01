Ma potrebbe essere stata l’ultima partita di Scuffet 

Una prestazione da protagonista, accompagnata dall’applauso di Davide Nicola. Ma quella di ieri a Monza dovrebbe essere l’ultima partita (almeno per questa stagione) di Simone Scuffet a difesa della porta del Cagliari. Da Napoli, infatti, è in arrivo Elia Caprile, in uno scambio di prestiti. Ma il mercato rossoblù dovrà andare avanti alla ricerca di un rinforzo pesante nel reparto offensivo e, magari, di un altro esterno offensivo per il 4-2-3-1. Partendo, però, dalle uscite.

Portieri volanti

«Ero sicuro che avrebbe fatto una grande partita, ma se Simone dovesse lasciarci, sarebbe perché andrebbe in un contesto che potrebbe gratificarlo». Parole al miele, quelle di Nicola, per accompagnare all’uscita Scuffet, tra i migliori in campo allo U-Power e pronto a trasferirsi in prestito al Napoli, dove andrebbe a fare il dodicesimo del concittadino e amico Meret. Percorso inverso per Caprile, classe 2001, che ritrova Nicola, con cui lo scorso anno fu protagonista della salvezza a Empoli. Caprile, che potrebbe sbarcare in città già oggi o al massimo domani dopo aver definito gli ultimi dettagli, arriverà con la formula del prestito e il diritto di riscatto già fissato a 8 milioni. E a quel punto, pare scontato il suo esordio sabato sera a San Siro contro il Milan.

Punta cercasi

Chiusa la porta, il Cagliari andrà alla ricerca di una nuova punta. Situazione ben più delicata, perché in tanti cercano uomini-gol e chi ce li ha, se li tiene ben stretti. Ecco perché il ds Bonato potrebbe utilizzare Lapadula come pedina di scambio. Non è un mistero che l’italo-peruviano piaccia al Palermo, a cui verrebbe chiesto il brasiliano Brunori. Ma il numero 9, capocannoniere dei cadetti due stagioni fa, fa gola a tutte le squadre in lotta per la promozione. Come la Sampdoria, che potrebbe mettere sul piatto della bilancia l’esperto Borini (classe ’91), anche lui come Lapadula in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Le uscite

Ma il Cagliari deve anche mettere da parte un tesoretto per poter operare senza spada di Damocle sulla testa. Oltre a Scuffet e Lapadula, si valuteranno le richieste di quei rossoblù fin qui poco utilizzati e che vogliono avere più spazio, come Wieteska, Azzi, Kingstone e Prati, anche se per quest’ultimo il Cagliari fa le barricate. Situazione diversa quella di Marin, reduce da un 2024 da protagonista, tra Empoli, Cagliari e nazionale romena. Il club del presidente Giulini è pronto ad ascoltare proposte interessanti, in Italia (piace al Como) e all’estero (soprattutto Bundesliga). Discorso a parte per Rog e Jankto. Il croato, rientrato a Cagliari dopo il prestito alla Dinamo Zagabria, si allenerà ad Asseminello, in attesa di una cessione o una risoluzione del contratto. Per il ceco, invece, improbabile una cessione (solo in Italia per non perdere gli effetti del decreto crescita), più facile prevedere una permanenza fino a esaurimento contratto a fine stagione.

