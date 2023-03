Ma pianificare i tempi  fa bene all’amore? Così dicono gli esperti 

Nella società moderna ci si è ormai abituati a pianificare tutto, spesso anche nei minimi dettagli. Lavoro, impegni, appuntamenti, colloqui, persino i momenti di svago trovano il loro spazio nelle caselle di agende e calendari, al punto che – nei casi più “patologici” – si parla addirittura di mania di programmazione. Uno dei pochi ambiti della vita dove, al contrario, si tende a non calendarizzare è la sfera dell’eros, nella convinzione, comune a molti, che – in amore e nel sesso – è meglio essere spontanei e che gli impeti di passione improvvisi siano molto più romantici, eccitanti e appaganti. Un recente doppio studio condotto dalla York University di Toronto (Canada) rimette ora in discussione tutto.

Un team di psicologi del Laboratorio di salute e relazioni sessuali dell’ateneo canadese ha infatti provato ad approfondire la questione e le conclusioni della ricerca, pubblicate sul Journal of Sex Research, dimostrerebbero appunto che i rapporti sessuali pianificati con anticipo risultano essere in molti casi più appaganti di quelli figli del momento, spontanei e casuali. I ricercatori canadesi hanno portato avanti due filoni di studio paralleli. Nel primo sono state reclutate oltre 300 persone impegnate in relazioni sentimentali, che sono state sottoposte a una serie di domande su amore e sessualità. Il secondo ha invece riguardato un centinaio di coppie, che per tre settimane hanno risposto a quesiti specifici, sempre sulla loro vita intima. Il tutto con l’obiettivo di capire se la convinzione che “l’amore spontaneo è meglio” trova, sempre e comunque, aderenza alla realtà dei fatti. E così non è stato: se nel primo studio la maggioranza degli intervistati ha confermato la tesi comune, dal secondo studio è risultato che i rapporti sessuali pianificati in anticipo danno maggiore piacere e appagamento sessuale sia agli uomini che alle donne.

Addio al dogma

Dunque, “spontaneo è meglio” non è affatto un dogma intoccabile e sempre veritiero. «Molto spesso - spiega la psicologa Katarina Kovacevic che ha partecipato allo studio – le coppie fanno resistenza di fronte all’ipotesi di pianificare i loro rapporti sessuali. Ma questo penso sia una conseguenza di quello che si vede in televisione o che si legge o sente sui media. Invece, la nostra ricerca ha scoperto che, mentre gran parte delle persone sostiene a livello teorico che il sesso spontaneo sia il migliore, nella vita reale non è sempre così».