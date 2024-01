Ma per rivederla serve accelerare sul palazzetto 

«La domanda non è quando finiranno i lavori per risistemare Monte Urpinu, ma quando la Davis potrà tornare a Cagliari». Paolo Truzzu aveva appena chiarito che l’iter per il rinnovamento del Tennis Club Cagliari procede («È stata già individuata l’impresa»), quando il presidente Angelo Binaghi è intervenuto, aggiungendo: «Se vogliamo avere di nuovo la Coppa Davis a Cagliari, visto che oramai si gioca al chiuso, dobbiamo spingere perché sia presto realizzato il nuovo palazzetto. Bravo il comune a trovare i soldi: l’impianto colmerà una lacuna storica, potremo sfruttare davvero la stagione di spalla, ospitando grandi eventi indoor».

Palasport

Alla presentazione della tappa cagliaritana del Trophy Tour della Fitp, il ricco tavolo invitava a chiedere e fare il punto su molti argomenti (anche politici). Se il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra («La Coppa dal vivo trasmette emozioni più intense di quelle provate alla tv»), e quello del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, si sono pressoché limitati a saluti e ringraziamenti di rito, quello della Fitp, il sindaco e l’assessore regionale al Turismo, hanno risposto volentieri alle domande. Sul palasport, da costruire nell’attuale area di posteggio “Cuore” del Sant’Elia, Truzzu ha spiegato che non esiste conflitto sugli spazi per i parcheggi con il nuovo stadio: «Stiamo provando a ridurre l’uso delle auto. In tutto il mondo, negli stadi in città, si va a piedi e con i mezzi, il vecchissimo piano di mobilità va aggiornato. Garantiremo gli standard idonei per l’intera area».

Grandi eventi

Binaghi ha avuto complimenti per il sindaco («Che spero di vedere presidente della Regione») e per l’assessore al Turismo, artefice di una politica che promuove il territorio attraverso lo sport: «Il merito è di Binaghi», gli ha risposto, «noi lo stiamo soltanto supportando. Penso soltanto all’idea dei due tornei Atp 250 che ha portato quando eravamo in pandemia. Erano a porte chiuse ma si è parlato di Sardegna». Poi ha confermato l’indiscrezione sulla Coppa del mondo di ciclocross, inserita in un piano di eventi sportivi raddoppiato rispetto ai 43 dello scorso anno e che «presto presenteremo nei dettagli».

RIPRODUZIONE RISERVATA