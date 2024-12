Ma per Natale gli italiani spenderanno 25 miliardi 

Non sarà un Natale all’insegna dell’austerità, e complici il recente Black Friday, il caro-prezzi e una generalizzata miglior propensione alla spesa da parte dei consumatori italiani, il giro d’affari della festività sarà in crescita rispetto al passato. I dati arrivano dal Codacons, le cui stime preliminari confermano le previsioni delle organizzazioni dei commercianti e il clima di ottimismo che si respira sul Natale 2024. «La spesa degli italiani raggiungerà quest’anno i 25,6 miliardi tra alimentari, viaggi, regali e ristorazione, con una spesa media da 992 euro a famiglia.

La prima voce a salire è quella relativa ai regali con circa 9,5 miliardi. Ad influire su tale dato è il Black Friday, con un acquisto su due effettuato durante il periodo di sconti. In testa alla classifica dei beni che saranno più regalati si trovano, dopo gli immancabili giocattoli ai bambini, abbigliamento e accessori, seguiti da elettronica e alimentari, ma prende sempre più piede la tendenza a regalare esperienze come biglietti per concerti ed eventi, trattamenti estetici, servizi termali, massaggi, viaggi, degustazioni enogastronomiche, corsi di cucina».

Nella scelta dei doni irrompe poi l’intelligenza artificiale, già usata da circa un giovane su due come aiuto per individuare il regalo più adatto da acquistare. Per il cenone della Vigilia e pranzo di Natale si spenderanno oltre 3 miliardi, ma sulle tavole degli italiani peserà il caro-prezzi: il comparto alimentare registra infatti listini in crescita in media del +3,2% rispetto allo scorso anno, con punte di oltre l’11% per olio d’oliva, verdura, cacao, mentre il burro rincara del 20% su anno, +8,4% il cioccolato, +13,1% il caffè.

Più spese, più consumi, ma anche più inquinamento: questo l’altro lato della medaglia denunciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima). «Nel periodo che va dall’8 dicembre al 6 gennaio sia gli interni che gli esterni delle abitazioni sono decorati con illuminazioni natalizie che rimangono accese diverse ore al giorno. Una invasione di fili luminosi e di lampadine che determina un incremento dei consumi energetici di circa il +30% rispetto al resto dell’anno», spiega il presidente Sima, Alessandro Miani.

