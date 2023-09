Ma per il Nuorese, finora escluso, la riforma è un’opportunità 

«L’istituzione di una Zes unica per tutto il Mezzogiorno a partire dal 1 gennaio 2024 prevista nel Decreto Sud è una grande opportunità per il nostro territorio. Il Nuorese è l’unico finora escluso dai benefici della zona economica speciale operativa in Sardegna, ma serve chiarezza sul futuro delle Zir ancora nel limbo delle liquidazione e accelerare su Prato sardo». A sostenerlo è il presidente di Confindustria Nuoro-Ogliastra, Giovanni Bitti che oggi insieme al presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis, incontrerà il Prefetto, Giancarlo Dionisi.

«Con la Zes unica per tutto il Mezzogiorno si va verso il superamento della attuale zona economica speciale a ciambella da cui è rimasta fuori la provincia di Nuoro, eccetto le poche decine di ettari assegnati all’area industriale di Tortolì. È un bene - prosegue Bitti - che se ne occupi il tavolo permanente attivato dal Prefetto su nostra richiesta che abbiamo posto tra i temi chiave il riconoscimento di una fiscalità di vantaggio come forma di compensazione per i divari in crescita. La Zes è uno strumento utile ad attrarre nuovi investimenti».

Ma il presidente degli industriali lancia l’allarme: «Nella vecchia disciplina – spiega – la Zes includeva prevalentemente i terreni ricadenti dei Consorzi industriali provinciali, i soggetti che a livello locale hanno collaborato alla perimetrazione delle aree ammesse ai benefici fiscali e amministrativi delle attuali Zes. Alla luce di questa novità, siamo preoccupati per la situazione di incertezza in cui si trovano oggi le Zir del centro Sardegna, con Tossilo Siniscola e Prato sardo ancora in un limbo». A preoccupare è soprattutto Prato sardo. Confindustria chiede «maggiore contezza sui tempi per la chiusura della lunghissima fase commissariale» e fare chiarezza «sul passaggio dell’area al comune di Nuoro al quale abbiamo chiesto in più occasioni un piano industriale». I temi saranno approfonditi il 21 settembre quando, all’assemblea di Confindustria Nuoro-Ogliastra, il commissario della Zes Sardegna, Aldo Cadau, incontrerà a Nuoro le aziende.

