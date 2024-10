Ma “Pecco” perde terreno 

Buriram. Un Enea Bastianini imprendibile ha vinto la Sprint Race in Thailandia, sorprendendo tutti in una partenza caotica. Il pilota della Ducati ufficiale ha chiuso i 13 giri della gara breve davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia, che si stanno giocando il titolo della MotoGP. Grazie a questo risultato lo spagnolo ha guadagnato altri due punti nella classifica del mondiale piloti sul torinese (ora a -22). Un vantaggio che permette a Martin di arrivare anche secondo in tutte le cinque gare che mancano di qui a fine stagione e vincere comunque il mondiale. Quarto è giunto Marc Marquez seguito dal fratello Alex, quindi Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, a completare l'ennesima prova di forza Ducati, che ha piazzato le sue otto moto nelle prime otto posizioni. Brad Binder (KTM) e Fabio Quartararo (Yamaha), hanno completato la Top-10.

A disagio

Al via dalla pole - ottenuta con il tempo di 1'28”700, record di Buriram, che lasciava presagire ben altra prestazione - Bagnaia é parso subito a disagio. Viste le qualifiche di poche ore prima «pensavo di essere più competitivo. Ma c’è stato un comportamento diverso delle gomme, forse per la temperatura. Dobbiamo decidere cosa fare, ma nulla che non si possa risolvere per domani. Per fortuna ho perso solo 2 punti», ha concluso. Per Bastianini seconda Sprint race vinta nel 2024, dopo quella in Gran Bretagna ad agosto. Oggi alle 9 il Gp di Thailandia vero e proprio: Bagnaia deve provare subito a recuperare qualche punto o le ultime due prove rischiano si trasformarsi in una passerella per Martin.

RIPRODUZIONE RISERVATA