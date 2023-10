Ma oggi la rosa rossoblù vale di più 

Tutto è relativo, figurarsi le valutazioni di mercato, dove a volte basta un gol o un palo per togliere o aggiungere uno zero e dove sono fondamentali anche il momento e le necessità. Eppure, nonostante l'inizio disastroso, nel giochino delle valutazioni di mercato legato ai dati del sito specializzato transfermarkt.it, il Cagliari può sorridere. Quella rossoblù, infatti, è una delle rose ad aver avuto il maggior incremento di valore nelle ultime due settimane, con un +11,2%. Se si guarda, invece, alla valutazione data al Cagliari a fine mercato, l'incremento è addirittura del 16,7%. Meglio, a livello di percentuale, ha fatto solo la grande sorpresa di questo avvio di stagione, il Frosinone dell’ex tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco, con un +14,2%, che ha visto così salire il valore della sua rosa di un incredibile +49,3%, guardando al primo settembre. Nelle ultime settimane, in discesa solo cinque squadre: la Salernitana, prossimo avversario dei rossoblù (-0,5%), la Lazio (-1,6%), la Juventus (-3%), l'Empoli (-3,1%) e la Roma (che ha perso un -5,1% di valutazione).

Esplosione Frosinone

A fine calciomercato, il primo settembre, il Cagliari aveva una valutazione complessiva di 60,33 milioni, la penultima della Serie A, davanti solo al Frosinone, che per transfermarkt.it aveva una rosa da 41,95 milioni. Al primo posto, lontanissimi, i campioni d'Italia del Napoli, con una rosa da 603,03 milioni, a precedere Milan (535,65 milioni) e Inter (513,35 milioni). Dopo un mese e mezzo di campionato, ecco che il Frosinone continua sì ad avere la rosa col valore più basso, ma passando a quota 62,63 milioni (incremento appunto del 49,3%, il più alto in assoluto) e il Cagliari segue con una rosa da 70,43 milioni (+16,7%), mentre dietro il Napoli (sceso a 587,75 milioni, -2,5%) c'è l'Inter (563,35 milioni, +9,7%) davanti al Milan (543,25 milioni, +1,4%).

Effetto giovani

Guardando alla rosa di Claudio Ranieri, il giocatore col valore più alto sempre secondo transfermarkt.it è Petagna, sceso a 7,5 milioni, 2,5 milioni in meno rispetto all'ultimo calcolo. In discesa anche Shomurodov (da 7 a 6 milioni di valutazione) e Jankto (sceso da 2,5 a un milione). A far salire il valore del Cagliari ci pensano invece i giovani lanciati in questo avvio di campionato. Manco a dirlo, l'esplosione più clamorosa è quella di Luvumbo, che ha quasi raddoppiato il suo valore, passando da 3 a 5 milioni di euro. Incrementa anche Prati, che è partito dal milione di valutazione agli attuali 4. Nonostante qualche difficoltà, balzo in avanti anche per Sulemana, Oristanio e Wieteska. Guardando ai valori dei rossoblù, colpiscono i 5 milioni che, secondo il sito, vale Nandez. Un valore immutato negli ultimi mesi, ma crollato rispetto ai 18 milioni spesi dal Cagliari per il suo acquisto.

RIPRODUZIONE RISERVATA