«Ma oggi gli ebrei interessano soltanto a chi non li tollera» 

«L’antisemitismo oggi è manifesto, ma c’è sempre stato»: è amaro il bilancio della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. Un messaggio affidato a un’intervista con Marco Vigevani, presidente del comitato eventi del Memoriale della Shoah di Milano. Dell’antisemitismo, prima, «non era possibile parlarne nei termini sfacciati, vergognosi e disgustosi dell’antisemitismo di oggi. Degli ebrei non interessava niente a nessuno, oggi interessa più di qualche anno fa, con un antisemitismo manifesto, in questo modo ci si interessa degli ebrei». La senatrice a vita non ha nascosto la preoccupazione per la commissione contro intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio di cui è presidente: «Servirà o non servirà? Qualcuno la raccoglierà come piccola eredità morale o finirà con me?». Segre insiste sul timore che la Shoah venga dimenticata, come la tragedia degli armeni, ma sull’utilità del Giorno della Memoria ha più di un dubbio. Le iniziative? «Troppe» dice a Vigevani. E aggiunge: «Il ricordo della Shoah è sempre», arrivando al portico d’Ottavia a Roma. La senatrice ha visto il murale che la ritrae assieme a Sami Modiano, inaugurato tre giorni fa, e ha deposto la corona assieme alla comunità in Largo 16 ottobre 1943. Ad attenderla davanti alla Fondazione Museo della Shoah anche una scolaresca che l’ha a lungo applaudita. Un piccolo segnale contro quella che la 94enne superstite dell’Olocausto chiama «l’indifferenza del mondo», che conobbe durante le marce della morte, quando «nessuno si affacciava dalle finestre per buttarci una crosta di pane o una sciarpa. Si chiamava marcia della morte, perché chi non ce la faceva veniva ucciso. E spesso gli “scheletri” non ce la facevano a camminare. Io ero così abituata a quella visione - ha detto all’incontro per la giornata della Memoria a Palazzo della Consulta - che non mi voltavo, mettevo una gamba davanti all’altra e andavo avanti. Volevo vivere. Sono passati 80 anni e oggi son una vecchia ma sono sempre quella Liliana d’allora, con una gamba davanti all’altra. E così vado tra minacce, parolacce che mi vengono riferite e riportate tutti i giorni in grande abbondanza. Io depressa? No, non lo sono - rispondo a mio figlio quando me lo chiede - una gamba davanti all’altra. Non ho paura».

