Ma non sarà mai soltanto un ex 

Aveva scelto di abitare a pochi metri dal mare, luoghi iconici della città, fra Bonaria e Sant’Elmo. Ha sempre vissuto Cagliari, la sera a cena in alcuni ristoranti, sempre gli stessi, aggrappato alla straordinaria discrezione della gente. Un amore incondizionato, messo alla prova dalle questioni di campo, dai risultati non sempre felici, ma poi alla fine con alcune leggendarie ranierate la pagnotta l’ha sempre portata a casa, promozione e salvezza in due anni e ciao, me ne vado, questo è stato il mio ultimo show.

Ranieri non sarà mai solo un ex allenatore del Cagliari, non è stato (mai) un rapporto come gli altri, fedeltà e devozione alla causa sono concetti riduttivi in questa storia, dove c’è una prima volta, la grande occasione di allenare un club storico – estate 1988 – e un ritorno di fiamma, inverno 2022, con la situazione critica di un campionato in bilico fra l’ambizione di essere grande e la realtà del quattordicesimo posto in serie B. Vengo, non vengo, la paura di bruciare in un colpo solo una carriera di successi e di stima conquistata dappertutto, timori spazzati via da questioni di cuore e dintorni. «Non potevo dire di no», la sintesi perfetta dei motivi di una scelta.

Ranierismo

Se la figura del signor Claudio oggi è indissolubilmente legata alla Roma, grazie a una trionfale attualità che l’addio all’Europa League non può scalfire, Ranieri-Cagliari è e resterà un abbinamento che la storia non cancella. Perché la città e i colori rossoblù, insieme alla guida tecnica dell’uomo di Testaccio, hanno sempre generato rispetto, simpatia e passione anche fuori dai confini isolani. I calciatori del Cagliari, ricordando il periodo trascorso insieme, da Bari al Sassuolo, hanno sempre sottolineato questo: lui sapeva come sarebbero andate le cose, ci dava sicurezza, non ha mai sbagliato. Di norma, quelli così li chiamano maghi, ma senza scomodare altri settori lavorativi, è innegabile che quest’uomo – arrivato a dicembre 2022 senza alcuna certezza a cui aggrapparsi – il suo lavoro lo ha saputo fare con una calma e una determinazione che hanno fatto scuola. Era l’ultima spiaggia per la società, su quella spiaggia lui ci ha sistemato una squadra vera.

Il “ranierismo” è questo? E’ esperienza, assoluto disinteresse alle voci, agli spifferi, ma grande conoscenza degli uomini e delle loro debolezze. Aver sprangato Assemini, vietando ingerenze esterne di qualsiasi provenienza, e lasciando che i riflettori baciassero o sporcassero solo e soltanto lui, è stato l’unico dogma. «Il responsabile sono io, prendetevela con me», leader non solo per questioni anagrafiche.

Il campo

Ranieri conquista la Serie A con una serie di imprese all’interno dei playoff, quella di Bari è una delle più cinematografiche mai viste dentro uno stadio e la dolce bugia che quei singhiozzi di pianto fra le braccia di Marco Scorcu fossero suoi regge ancora (era il videomaker che piangeva). La Serie A col vincitore della Premier alla guida è stata sofferta, per certi versi agonica, una sera – era il 10 febbraio – dopo lo sfogo amaro di Tommaso Giulini si arrivò perfino alla rottura, ma non è da lui lasciare una questione a metà, soprattutto quelle di cuore. La vittoria a Reggio Emilia davanti a una curva rossoblù è stato il suo addio, lì ha capito che era finita, non posso restare perché questo è stato troppo e dopo non sarà mai come prima. Poi, fra le pieghe del rapporto con Giulini, e dei piani per il futuro, oggi è inutile cercare di rientrare.

Il mestiere dell’allenatore è complesso, la pressione è fortissima ma lui, dentro questo pentolone della lotta per un posto in Serie A, ci aveva messo gli ingredienti giusti: giovani combattenti, senatori dal gol facile, nessun preferito e tutti dentro, così come ha fatto alla Roma nelle settimane scorse, ereditando un ambiente a pezzi e riportando il calcio al centro della scena. Domani pomeriggio non sarà una partita come le altre, non solo per il Cagliari.

