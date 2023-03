«Ma non esistono partite facili» 

Terza partita in otto giorni, la sfida all'ex presidente rossoblù Cellino, il desiderio di continuare a inseguire una chimera chiamata secondo posto. Ma il primo pensiero di Claudio Ranieri, nella consueta conferenza dell'antivigilia, va a Oscar Washingotn Tabarez, che ieri ha compiuto 76 anni: «Volevo fare gli auguri al Maestro Tabarez. Lo conobbi tantissimi anni fa proprio a Brescia a vedere il trio delle meraviglie Fonseca-Francescoli-Herrera. Una persona stupenda, tanti auguri».

Tour de force

Il Cagliari deve dosare le energie alla terza partita in otto giorni: «È la chiave della partita. Parlerò con i ragazzi: loro diranno che stanno bene, ma l'allenamento non mente e dirà se sono reattivi come sempre». Per i rossoblù un Brescia in grandissima difficoltà: «Ma ai ragazzi ho detto che non ci sono partite facili. Veniamo da un trittico in cui abbiamo dimostrato compattezza e attaccamento alla maglia, voglio vedere anche a Brescia questa determinazione. Siamo arrivati al momento caldo del campionato e la praticità la fa da padrona, per questo voglio una squadra determinata e assatanata. Se vai in campo aspettandoti una partita facile, la sbagli sicuro. Dall'altra parte ci sarà una squadra che vuole ben figurare e che si sta giocando tutto, come noi. Quindi diamo il massimo, il 100%, poi si vedrà».

Mai arrendersi

Dare il massimo, sempre. Perché Ranieri non vuol abbandonare la chimera del secondo posto: «Noi ci siamo. Non mollo e non voglio che la mia squadra molli. Altrimenti la mia carriera sarebbe stata incolore. In Serie A ci davano per spacciati alla fine del girone d'andata e poi ci siamo salvati con una giornata d'anticipo. Non voglio avere rimpianti. Lottiamo, vediamo e poi, se gli altri saranno stati più bravi, complimenti».