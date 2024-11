«Ma non è stata una partita facile» 

Sassari. Il tecnico Alfonso Greco è soddisfatto per la prestazione: «Non è stata una partita facile, è stata la gara che mi aspettavo contro un’avversaria difficile che corre, ha gamba, pressa, contro la quale è difficile giocare. Una vittoria bella e che ci dà non solo continuità ma anche consapevolezza proprio perché ci siamo adattati alla situazione».

Poi l’allenatore rossoblù approfondisce: «Bisogna avere anche il piano B e quando non possiamo fare alcune cose dobbiamo farne altre, aspettando poi il calo dell’avversario per colpire. Ogni tanto bisogna essere anche sporchi, non sempre troviamo avversarie che ci fanno giocare come piace a noi».

Il mister rossoblù sottolinea inoltre la lunghezza della panchina: «Due gare, due vittorie e ho potuto far giocare quasi tutti e tutti quelli che sono entrati hanno dato un ottimo contributo. È almeno la quarta partita se non la quinta partita in cui chi subentra fa la differenza. Io devo valorizzare la rosa e so che dopo il 60’ inizia un’altra gara e i nostri cambi sanno fare la differenza».

La classifica dice secondo posto, ma il tecnico torresino ribatte: «Siamo solo ai primi di novembre, la corsa la dobbiamo fare su di noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA