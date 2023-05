«Ma non abbiamo ancora fatto nulla» 

Stavolta il suo è un sorriso forzato e stanco. Perché la soddisfazione di Claudio Ranieri per la vittoria del suo Cagliari è pari alla sofferenza per un finale di gara in cui il Venezia si è divertito a tirar fuori tutte le paure del passato. Ma i rossoblù di oggi sono un’altra cosa e, soprattutto, hanno un esorcista come Lapadula che ha regalato una doppietta d’oro. Per la gioa del tecnico, che ora riprende fiato ma sa già che la corsa è appena iniziata. «Ora pensiamo a quello che abbiamo fatto col Venezia, da lunedì penseremo al Parma. Con una certezza: questi ragazzi stanno dando tutto e, comunque andrà a finire, avremo la coscienza a posto».

Bene così

Un Cagliari dai due volti, praticamente perfetto nel primo tempo, in ansia nella ripresa. Una gara affrontata con 4-4-1-1 sorprendente: «È il modulo che avevamo utilizzato a Venezia e li aveva messi in difficoltà, e che con la Samp utilizzavo contro le squadre di Gasperini e Juric per mettere in difficoltà i braccetti della difesa», spiega Ranieri. Che poi abbraccia i suoi ragazzi: «Sono soddisfatto perché ho visto tante cose buone. Il primo tempo è stato eccezionale, nella ripresa loro erano disperati e in queste partite, se non fai il 3-0, soffri». E il Cagliari, invece di calare il tris, ha preso la rete del 2-1: «Una disattenzione nella diagonale che mi ha dato un po’ fastidio, ne parleremo alla ripresa. Però complimenti al Venezia. Questa per noi è stata una vittoria difficile, perché nella partita secca tutto può succedere e solo chi non capisce di calcio poteva pensare che avremmo vinto facilmente». Un primo passo: «Adesso dovremo recuperare le energie, soprattutto quelle nervose».

Le sofferenze rossoblù

E di energie nervose il Cagliari ne ha sprecato parecchie, soprattutto nel secondo tempo. Ranieri spiega: «Nell’intervallo ho chiesto di tenere i nervi saldi, di ripartire come fossimo 0-0 perché loro si sarebbero spinti in avanti. Per questo sono passato a cinque, anche se a me come modulo piace poco. Però ci siamo abbassati troppo e allora ho inserito Azzi per spingere di più e abbiamo chiuso ancora col 4-4-1-1». Nessun rimorso per il cambio di inizio ripresa, con Goldaniga per Mancosu: «Loro hanno tentato il tutto per tutto, ho tolto Marco che non demeritava certo, ma il Venezia aveva tre attaccanti. Con i cinque dietro ho chiuso gli esterni, in certi momenti devi far capire all’avversario che lì non si passa. È una mossa che rifarei. Anche perché alla fine abbiamo passato il turno».