Ma non a tutti piacciono le luci di Las Vegas 

La Formula 1 torna dopo 41 anni dall'ultima volta sulla “giostra2 di Las Vegas per la gioia e l'entusiasmo di quasi tutti i piloti tranne il campione del mondo Max Verstappen. A differenza dei suoi colleghi, in particolare di Ferrari e Mercedes, che non vedono l'ora di provare l'inedito circuito cittadino (ma Hamilton si è scusato con gli abitanti per i gravi disagi creati), l'olandese volante della Red Bull non nasconde la sua insofferenza per questo terzo Gran Premio negli Stati Uniti in una stagione che lo ha visto stravincere. «L'aspetto sportivo rappresenta l'1%, lo show il 99% e comprendo l'importanza dell'aspetto legato al business, ma al tempo non posso nascondere il mio punto di vista su ciò che mi interessa di più, ovvero il racing e la performance».

I ferraristi intravedono per la Rossa la possibilità di mettersi in mostra sull'inedito circuito cittadino: «Mi sono divertito tantissimo finora, anche dopo il torneo di golf», sorride il pilota spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. «Il tracciato è un mix tra Monza e Singapore e ora non vedo l'ora di scendere in pista che è il vero motivo per cui sono qui». Lo ha fatto all’alba nelle prima sessione di “libere”, mentre la seconda e la terza sono previste rispettivamente alle 9 italiane e alle 5.30 di domattina. Sempre domani alle 9 le qualifiche, poi il Gp alle 7 di domenica su Sky Sport (repliche alle 10, 17 e 20).

