«Ma noi non ci abbattiamo» 

«Non è certo questa sconfitta che ci deve abbattere». Per il Cagliari la partita di ieri col Bologna non è andata bene, ma Sebastiano Luperto è dell'idea che lo 0-2 della Domus sia solo un incidente di percorso. «Dobbiamo rimanere positivi, sono sicuro che alla lunga raggiungeremo il nostro obiettivo: sappiamo qual è e cosa dobbiamo fare, ripartiamo dalla prestazione restando lucidi ed equilibrati». Parole di chi ha ben impresso il traguardo finale, quello della salvezza, con la zona calda che resta ben distante nonostante un punto nelle ultime tre giornate (quello di Udine, con tante sofferenze difensive). Flessione dovuta a tanti fattori, quello degli infortuni non certo secondario, ma che per il numero 6 conta fino a un certo punto: «Abbiamo visto una gara equilibrata, senza tante occasioni da una parte e dall'altra. Si è decisa sugli episodi, sono i dettagli che fanno la differenza: se avessimo segnato nel primo tempo sarebbe stata un'altra partita».

Di rientro

Luperto aveva saltato la partita di due settimane fa a Udine per un problema accusato la notte prima, che lo aveva costretto a rimanere in panchina. «Ma sto bene, mi sono ripreso», ci tiene a chiarire. Chi invece deve cercare di risistemare qualcosa a livello difensivo è il Cagliari, che ieri ha subito gol su azione da calcio d'angolo per la terza volta in sette giornate (quello di Holm per il momentaneo 0-1). «Bisogna fare meglio, perché siamo una squadra strutturata su questo tipo di situazioni», ammette il difensore. «Marcando a zona devi attaccare la palla in avanti, se la aspetti gli avversari arrivano in corsa e hanno più elevazione di te. Analizzeremo cosa fare meglio, sono sicuro che si ridurranno i gol subiti». Il raddoppio, la prodezza di Orsolini, è invece arrivato su un'invenzione del singolo ma al termine di una manovra in cui Luperto ritiene che il Cagliari potesse fare di più: «Eravamo un po' lunghi, potevamo fare meglio sulla prima respinta. Poi Orsolini appena ha visto lo spazio ha calciato e fatto un gran gol: bisogna anche ammettere la bravura dell'avversario».

Ripartire subito

Il Bologna, anche ieri, ha mostrato profondità di rosa e qualità evidenti. È anche per questo il Cagliari non deve abbattersi, secondo Luperto: «Loro si stanno confermando pure a livello europeo, davanti avevamo una grande squadra», i complimenti fatti all'avversario. «Siamo rimasti bene in gara sino al secondo gol. Non abbiamo portato dei punti a casa, ma sono sicuro che analizzeremo bene quello che non abbiamo fatto al meglio per metterlo in campo nella prossima». La testa si sposta quindi al Verona, dove provare a ripetere quanto fatto nell'altro scontro diretto in trasferta, a Lecce: «Andiamo avanti con positività per portare a casa i tre punti», conclude Luperto, che spera in un pronto riscatto al Bentegodi per avvicinare ulteriormente l'obiettivo salvezza. (r.sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA