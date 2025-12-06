VaiOnline
Storia.
07 dicembre 2025 alle 00:37

Ma noi la metro l’avevamo già Ecco Cagliari e i suoi tram su rotaia 

Un prezioso volume ricostruisce la rete (demolita) di trasporti pubblici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La nostalgia è un sentimento che può viziare il ricordo: il tempo alle spalle è quello più bello, “e sì ai miei tempi”. Ma nei fatti non è detto che si stava veramente bene prima. Cagliari, nello specifico, ha fatto passi da gigante su molti fronti ma c’è un punto su cui grava un errore fatto in un passato recente: lo smantellamento della rete dei tram a rotaia. Non è un caso che oggi stiamo pagando un prezzo altissimo proprio per la realizzazione della metropolitana leggera che di quella rete ripercorre molte strade e soprattutto la filosofia. Un’esagerazione? E allora sfogliate le pagine del volume “Sulle rotaie di Cagliari. La storia dei tram nel primo Novecento”, edito da Iskra.

Sei linee

Basato sulle magnifiche cartoline della collezione di Gianfranco Peri e i testi di Ada Lai, il libro ha più valori, intanto quello di documento storico. Ciò che emerge è come la città di allora e i centri vicini fossero ben collegati. Come racconta il saggio fotografico, nell’agosto del 1947 la rete era strutturata in 6 linee: quattro urbane e due extraurbane, una collegava la città a Quartu Sant’Elena e l’altra (legata ai ricordi più dolci) al Poetto.

Tutti al Poetto

Il mitico P nacque nel luglio del 1913 e Ada Lai raccoglie le parole che il cronista de L’Unione Sarda dedicò sulle pagine del nostro giornale all’evento (perché di evento si trattava): «Animatissima riuscì la prima partenza ufficiale del tram, con trazione a vapore, verso la spiaggia. Il tragitto sarà percorso in una ventina di minuti, e le vetture tranviarie faranno sosta proprio davanti allo Stabilimento dei Bagni. È aperto e gaiamente affollato da ieri. Primeggia l’elegantissimo elemento femminile che sfoggia la moda dei nuovi costumi da Parigi. È aperto il servizio di buffet e di restaurant che viene graziosamente preso d’assalto. E quanto prima si aprirà, con programmi eclatants, il teatrino della varietà, che promette molto bene».

La bigliettaia Maria

Ada Lai lega ogni linea a un percorso sentimentale e della memoria: «Per quanto la Direzione raccomandasse al personale delle vetture di “disciplinare i viaggiatori”», scrive, «l’atmosfera non fu mai pesante. Anzi. C’era una bigliettaia famosa tra i pendolari: la signora Maria, che lavorava sulla linea per Monserrato, aveva una memoria incredibile e ricordava i nomi di tutti i passeggeri abituali. Se qualcuno dimenticava il portafoglio, lei annotava tutto su un quaderno e diceva: “Mi paghi domani, tanto so che torni”. Ricevendo in cambio il rispettoso saluto “Meri mia!”». Fantastico.

Quelle immagini

Gianfranco Peri, invece, mette al servizio del lettore il suo tesoretto di fotografie. «Tutto è iniziato quasi per caso, come spesso accade con le passioni più autentiche. Una cartolina trovata in uno scatolone dimenticato in cantina, ingiallita dal tempo, raffigurava un tram che attraversava via Roma, con il mare sullo sfondo e le persone vestite d’altri tempi. Quell’immagine, così semplice eppure così evocativa, ha acceso in me qualcosa: la curiosità di scoprire una Cagliari che non esiste più, ma che vive ancora nei dettagli di quelle cartoline».

Ai cronisti di oggi resta un compito: chi, quando (1973?) e perché demolì, anziché preservare, quel patrimonio?

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

natale 2025

Scatta la corsa al regalo, a Cagliari è già grande festa

Inizia il weekend lungo, folla nelle strade dello shopping:  «Finalmente un po’ di gioia in giro». Fiera, file e Pos in tilt  
Riccardo Spignesi
Il bilancio

Quartu, Milia ci ritenta: «Ancora in campo se il mio gruppo vorrà»

Il sindaco apre a nuove alleanze: «Ma con le regole di cinque anni fa» 
Federica Lai
Regione

Todde-Pd, il momento più difficile

Dal caso Egas al futuro incerto di Bartolazzi: la trattativa è a tutto campo 
Alessandra Carta
Sanità

San Gavino, slitta l’apertura del nuovo ospedale

La Asl: operativi entro il 2027. Dirottati sul cantiere i tre milioni del poliambulatorio di Sanluri 
Mariella Careddu
Colpo di fortuna

Babbo Natale passa in anticipo: 2 milioni con il “Gratta e vinci”

La sorte bacia una tabaccheria di Oschiri Caccia al fortunato acquirente: «È di qui» 
Andrea Busia
La storia

Il poeta della difesa: «I miei versi per la sarda mater»

Dopo aver calcato i campi di calcio, Sergio Atzeni e Mario Luzi gli hanno cambiato la vita: «Scrivo per capire» 
Giuseppe Deiana
Riforme

Ad Atreju prove di proporzionale

Via i collegi uninominali, alla festa FdI si disegna la legge elettorale 