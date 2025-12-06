Ma noi la metro l’avevamo già Ecco Cagliari e i suoi tram su rotaia 

La nostalgia è un sentimento che può viziare il ricordo: il tempo alle spalle è quello più bello, “e sì ai miei tempi”. Ma nei fatti non è detto che si stava veramente bene prima. Cagliari, nello specifico, ha fatto passi da gigante su molti fronti ma c’è un punto su cui grava un errore fatto in un passato recente: lo smantellamento della rete dei tram a rotaia. Non è un caso che oggi stiamo pagando un prezzo altissimo proprio per la realizzazione della metropolitana leggera che di quella rete ripercorre molte strade e soprattutto la filosofia. Un’esagerazione? E allora sfogliate le pagine del volume “Sulle rotaie di Cagliari. La storia dei tram nel primo Novecento”, edito da Iskra.

Sei linee

Basato sulle magnifiche cartoline della collezione di Gianfranco Peri e i testi di Ada Lai, il libro ha più valori, intanto quello di documento storico. Ciò che emerge è come la città di allora e i centri vicini fossero ben collegati. Come racconta il saggio fotografico, nell’agosto del 1947 la rete era strutturata in 6 linee: quattro urbane e due extraurbane, una collegava la città a Quartu Sant’Elena e l’altra (legata ai ricordi più dolci) al Poetto.

Tutti al Poetto

Il mitico P nacque nel luglio del 1913 e Ada Lai raccoglie le parole che il cronista de L’Unione Sarda dedicò sulle pagine del nostro giornale all’evento (perché di evento si trattava): «Animatissima riuscì la prima partenza ufficiale del tram, con trazione a vapore, verso la spiaggia. Il tragitto sarà percorso in una ventina di minuti, e le vetture tranviarie faranno sosta proprio davanti allo Stabilimento dei Bagni. È aperto e gaiamente affollato da ieri. Primeggia l’elegantissimo elemento femminile che sfoggia la moda dei nuovi costumi da Parigi. È aperto il servizio di buffet e di restaurant che viene graziosamente preso d’assalto. E quanto prima si aprirà, con programmi eclatants, il teatrino della varietà, che promette molto bene».

La bigliettaia Maria

Ada Lai lega ogni linea a un percorso sentimentale e della memoria: «Per quanto la Direzione raccomandasse al personale delle vetture di “disciplinare i viaggiatori”», scrive, «l’atmosfera non fu mai pesante. Anzi. C’era una bigliettaia famosa tra i pendolari: la signora Maria, che lavorava sulla linea per Monserrato, aveva una memoria incredibile e ricordava i nomi di tutti i passeggeri abituali. Se qualcuno dimenticava il portafoglio, lei annotava tutto su un quaderno e diceva: “Mi paghi domani, tanto so che torni”. Ricevendo in cambio il rispettoso saluto “Meri mia!”». Fantastico.

Quelle immagini

Gianfranco Peri, invece, mette al servizio del lettore il suo tesoretto di fotografie. «Tutto è iniziato quasi per caso, come spesso accade con le passioni più autentiche. Una cartolina trovata in uno scatolone dimenticato in cantina, ingiallita dal tempo, raffigurava un tram che attraversava via Roma, con il mare sullo sfondo e le persone vestite d’altri tempi. Quell’immagine, così semplice eppure così evocativa, ha acceso in me qualcosa: la curiosità di scoprire una Cagliari che non esiste più, ma che vive ancora nei dettagli di quelle cartoline».

Ai cronisti di oggi resta un compito: chi, quando (1973?) e perché demolì, anziché preservare, quel patrimonio?

