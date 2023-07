«Ma no, non è Enrico Mentana il segreto del mio successo» 

Forbes l'ha appena inserita tra le 100 donne di successo del 2023 - «se ogni anno ne devono mettere 100 le probabilità sono alte», ironizza - ma quel che le da più soddisfazione, «orgoglio», sono i ragazzini che chiedono i selfie, convinti che il suo programma sia su TikTok dove gli spezzoni delle celebri interviste feroci e «non polverose» sono virali con 280 milioni di visualizzazioni. La domatrice di “Belve”, Francesca Fagnani, 46 anni, si gode il successo «arrivato dopo venti anni di gavetta e in cui la conduzione è stato l'ultimo passo del percorso professionale», racconta, citando «Gianni Minoli e Michele Santoro» come maestri.

Estate di lavoro

“Belve” torna in prima serata su Rai 2 «il martedì dal 26 settembre per un primo ciclo di cinque puntate, un secondo è previsto a primavera», spiega. «Il programma resterà lo stesso ma si arricchirà di alcuni snodi divertenti con il contributo di amici, ma sempre rimanendo una trasmissione di parola, senza servizi». Fagnani confessa che ormai per essere intervistati a “Belve” c'è la fila e che i no di un tempo sono ormai una rarità. «Chi viene sa cosa aspettarsi, un'intervista serrata, aperta in cui emergono aspetti inediti e non è detto che se viene fuori un'ombra, una fragilità non sia utile all'intervistato. Tutti noi siamo imperfetti, incoerenti, con zone d'ombra e questo fa amare le persone che sono intervistate, piuttosto che mostrarsi come fenomeni e questo secondo me è stato recepito e perciò i no sono sempre meno rispetto a chi si propone».

Puntare la preda

«Il faro per me resta sempre il titolo, non basta essere famosi, bisogna avere qualcosa fuori dal comune, che sia caratteriale o di vissuto, bisogna essere divisivi, non necessariamente amabili. Mi studio la storia delle persone e poi a pelle decido. Tutte gli ospiti che sono venuti, di spettacolo o meno, erano portatori di un essere non banale». Non solo di spettacolo, Fagnani rivendica anche la ribalta a persone di cronaca, magari le ex camorriste conosciute nelle sue inchieste sulla criminalità organizzata. A questo proposito cita anche la serie “Mare Fuori” che apprezza: «Nel 2018 ho fatto un reportage dentro il carcere minorile di Nisida e vedere una serie così aderente alla realtà è molto interessante. Sono storie comuni e capisci la banalità del male e la difficoltà di questi ragazzi nell'emanciparsi da un destino spesso segnato».

«La mia passione»

Il giornalismo è «una passione totalizzante, un sogno avverato: non voglio fare altro. Poi ho altre passioni che sarebbero potute diventare un mestiere, per esempio l'enogastronomia, la nutrizione sono campi che amo e anche la farmaceutica», risponde la giornalista che sta anche scrivendo un libro di cronaca per Rai Eri sulla criminalità organizzata. La popolarità se la gode «con molta gratitudine, però avendo tanta esperienza so anche che va a onde, non mi sono scoraggiata nei momenti bassi del mio percorso e non mi esalto per quelli alti. Ho i piedi ben piantati per terra. Trovo sessista quando il mio successo viene associato a Enrico Mentana, il mio compagno da oltre dieci anni».

