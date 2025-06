Ma l’Ue boccia un cambio di regime 

Bruxelles. Sul Medio Oriente l’Unione europea si avvia al corto circuito completo. Per una ragione molto semplice, peraltro la solita: gli Stati membri hanno visioni opposte su che linea tenere con Israele (e in misura minore con gli Stati Uniti) e dunque vanno in ordine sparso, paralizzando Bruxelles. Davanti a Donald Trump che chiede «la resa incondizionata» dell’Iran l’Ue balbetta, ricordando che «il cambio di regime» non rientra nella posizione «concordata» tra i 27. Che dire poi delle parole del cancelliere tedesco Frederich Merz, secondo cui Israele sta facendo il «lavoro sporco» per i suoi alleati? Un secco no comment.

La linea comune, frutto dei soliti compromessi, prevede l’appello alla «moderazione», il «ritorno» al tavolo negoziale dell’Iran per trovare un accordo sul nucleare (che c’era già ma è stato stracciato da Trump), la diplomazia come «unica strada», il diritto di Israele «alla propria sicurezza e alla difesa» nonché un invito «alle parti» a rispettare «il diritto internazionale». L’alto rappresentante Kaja Kallas si è sbilanciata bollando come controproducente l’intervento degli Usa nel conflitto e che ora, per l’Europa, si potrebbe aprire «un ruolo nuovo».

