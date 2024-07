Ma l’organico è da snellire  

Con gli acquisti di Nadir Zortea (a titolo definitivo), Roberto Piccoli e Michel Adopo (entrambi in prestito con diritto di riscatto e senza controriscatto), il Cagliari ha praticamente chiuso la prima fase del suo mercato in uscita. Il ds Bonato ha centrato tutti gli obiettivi previsti e ora la palla passa a Nicola, che dopo gli allenamenti al Crai Sport Center darà le valutazioni finali in Val d'Aosta, per procedere a completare l'organico, ma anche per ridurre una rosa attualmente composta da ventinove elementi. Decisamente troppi. Anche perché tra pochi giorni, nel ritiro di Saint-Vincent, ci saranno anche i primi tre nazionali, Lapadula, Marin e Obert, aspettando Mina.

Lapa c’è

E a proposito dell'italo-peruviano, il giocatore si è presentato ieri pomeriggio ad Asseminello. Un passaggio rapido per salutare i compagni, conoscere il nuovo allenatore e ritirare l'attrezzatura, prima di tornare al Forte, dove sta passando gli ultimi giorni di vacanza con la famiglia, ma dove continua ad allenarsi per farsi trovare pronto in Val d'Aosta. Perché, al netto delle tante richieste che arrivano soprattutto dalla cadetteria, Lapadula vuole fortemente tenersi il Cagliari. In caso di partenza, si andrà alla ricerca di una punta di esperienza. Il primo nome resta Nzola, senza dimenticare Okereke e Dessers.

Cura dimagrante

Aspettando le valutazioni per futuri rinforzi (con Gaetano sempre in prima fila), ora il ds Bonato dovrà cercare di piazzare alcuni elementi in soprannumero. Da Bari sono sempre più forti le voci dell'interessamento dei pugliesi per Radunovic, forse anche memori dei miracoli compiuti dal portiere serbo nella finale d'andata dei playoff di due anni fa. Radunovic ha un ultimo anno di contratto col Cagliari ed è comunque destinato a partire. La sua cessione, naturalmente, comporterà la ricerca di un vice per Scuffet. Tra i partenti anche Pereiro, pure lui con un ultimo (pesante) anno di contratto. Sotto esame i giovani, a partire da Kourfalidis, Delpupo, Veroli, Catena e Kingstone. Probabile che qualcuno di loro vada di nuovo in prestito, anche se Nicola e il suo staff sono stati positivamente colpiti dal loro impatto nel gruppo.

La carica dei tifosi

Intanto cresce l'attesa dei tifosi e la riprova arriva dalla corsa agli abbonamenti. «C'è grande entusiasmo», ha sottolineato il neo dg Stefano Melis a Sky, «veniamo da un percorso che ci ha visti celebrare una salvezza con una giornata d'anticipo e da un termometro delle emozioni sempre crescente, con il “load factor” dello stadio (indice di riempimento) più alto della Serie A, un numero di abbonati altissimo che contiamo di confermare (13.431 tessere lo scorso anno), visto il trend. E magari sorpassarlo, da qui al 31 luglio». Situazione che rende impellente l’accelerazione per il nuovo stadio: «Stiamo interloquendo con tutte le istituzioni e gli enti coinvolti, sia a livello regionale che comunale, contiamo che tutti lavorino con noi per regalare una nuova casa ai tifosi e al club».