«ma L’olbia ci ha creduto per tutta la partita» 

Olbia. L’Olbia rischia ma alla fine sventa il sorpasso della Fermana. Sotto 1-2 al 95’, la squadra di Marco Gaburro evita il tracollo grazie a capitan La Rosa, che con un gol in extremis salva la baracca guadagnando anche un importante punto playout.

La classifica, a quota 22 a 9 giornate dalla fine del campionato di Serie C, resta brutta, ma intanto i bianchi scongiurano lo scivolone all’ultimo posto ritrovando la via della rete con Ragatzu e La Rosa, autori del 2-2 in doppia rimonta dello stadio “Recchioni”. Dove dopo 13’ l’Olbia era già sotto. «Ci abbiamo creduto tutta la partita: eravamo in una situazione di rosa estremamente tirata, ma chi ha giocato ha dato tutto», dice Gaburro, privo sabato di Biancu, Nanni, Motolese e Montebugnoli per squalifica e Schiavone, Cavuoti e Zanchetta per infortunio. «Mentalmente abbiamo reagito bene allo svantaggio e abbiamo trovato il gol quasi subito con una bella punizione di Ragatzu. Dopo siamo usciti forte, ma non siamo riusciti a trovare la giocata giusta per ribaltarla», spiega il tecnico dell’Olbia, che nella ripresa è andata sotto di nuovo su rigore per un contatto in area tra Dessena e Giovinco. Ma quando la 18esima sconfitta iniziava a prendere corpo, La Rosa ha rianimato l’Olbia. «Con un gol», sottolinea Gaburro, «che premia la parte emotiva della partita e vale un risultato che deve diventare una spinta per mercoledì». Quando i galluresi affronteranno in casa la Juventus Next Generation.

Da segnalare allo stadio di Fermo la presenza di Benno Raeber in rappresentanza della proprietà svizzera e di Ninni Corda, nuovo consulente di SwissPro. Assenti invece il presidente Alessandro Marino e il direttore sportivo Tomaso Tatti, che dopo aver “subito” dall’alto la decisione del cambio di allenatore non avrebbero gradito l’arrivo di una figura che possa incidere sulle dinamiche della squadra. E avrebbero per questo le valigie in mano.

