Ma Liverani non si capacita 

Fa fatica a parlare a fine gara, Liverani: «È incredibile andar via senza punti. Serve più cattiveria, più fame nell'area di rigore. Ma ai ragazzi dico di continuare così per cercare di fare più punti possibile in queste ultime tre partite del girone d'andata, se lo meritano». Il tecnico fotografa così la gara con la Ternana: «Abbiamo avuto un approccio perfetto, certamente migliore rispetto a quello avuto col Parma. Ma al primo errore, siamo stati puniti col rigore. Poi abbiamo giocato una delle partite più belle dell'ultimo periodo, con personalità, coraggio, creando tante occasioni. Ma abbiamo perso. E allora dobbiamo lavorare ancora più duramente, non vedo altre soluzioni».

Una delusione grande, grandissima. Forse la più grande da quando ha iniziato la sua avventura cagliaritana. Ma Liverani va avanti, anche perché sente la fiducia della società. «Il presidente, a fine partita, è venuto negli spogliatoi e ha rincuorato i ragazzi in vista delle prossime tre partite. E io lavoro come se dovessi restare qui per il resto della mia vita». Si va avanti con il tecnico romano, quindi, che già pensa alla gara col Perugia. Anche se in tribuna era presente Davide Ballardini, che potrebbe essere uno dei papabili in caso di clamorosa defenestrazione dell'attuale padrone della panchina rossoblù. Resta invece una suggestione Claudio Ranieri, che nel frattempo avrebbe rifiutato una proposta del Genoa, chiedendo un ingaggio da un milione più un altro milione in caso di promozione. Cifre impossibili per il Cagliari.

Il ritorno a Terni se lo sognava diversamente. E invece Fabio Liverani si porta a casa gli applausi dei suoi ex tifosi, ma nient'altro. Soprattutto nessun punto per un Cagliari che continua a rimandare l'appuntamento con la vittoria. «Eppure dico che abbiamo giocato una delle partite più belle dell'ultimo periodo».

Nessun cambio in vista

La delusione

Guai arrendersi

Liverani si tiene stretto il gruppo: «La squadra è viva, non vedo un gruppo in difficoltà, segue me e il mio staff. Dobbiamo lavorare ancora di più per uscire da questo momento». Uno sguardo veloce alla classifica: «È presto per parlare di fughe, ma è anche vero che chi è dietro, come noi, nel girone di ritorno dovrà andare a un'altra velocità, soprattutto per i primi due posti». Si gode le coccole dei ternani: «Questa è stata una delle parentesi più belle della mia carriera da allenatore. Si è creato un legame fortissimo con la gente, sono arrivato nella desolazione, sono andato via con una salvezza trionfale». Ma ora per Liverani il pensiero è tutto per il Cagliari: «Io non parlo mai di fortuna o sfortuna, però in queste prime sedici partite non è mai girata a favore. Anche con la Ternana, a parte un paio di episodi, abbiamo fatto un'ottima partita, poteva starci almeno un pareggio».

Testa bassa e pedalare: «In questi momenti, bisogna chiuderci a riccio e cercare di lavorare il più serenamente possibile. Per fortuna giochiamo subito: ora proviamo a fare il massimo in queste tre prossime gare, poi faremo il punto per capire cosa possiamo fare nel ritorno».

