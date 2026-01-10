Ma l’Italia esulta per Musetti 

Colpi a effetto, molte risate, la mano portata all'orecchio per cercare l'ovazione che puntualmente arriva. Come la vittoria di Carlos Alcaraz che si aggiudica (7-5, 7-6) il primo confronto del 2026 contro Jannik Sinner: la saga dei due dominatori del tennis mondiale è ripresa da dove era finita, con lo spagnolo e l'azzurro uno di fronte all'altro. In palio non c'era un titolo vero a Seul (ma circa due milioni di dollari riservati all’illustre coppia ), né il tifo che è stato da stadio. Clima rilassato e divertente che ha avuto il suo apice quando durante l'esibizione Sinner ha lasciato il campo andando a sedersi in tribuna e consegnato la racchetta a un bambino. Il giovanissimo coreano al secondo tentativo ha messo a segno il punto (valido) contro lo spagnolo nell'esultanza di tutta l'Arena. Nello show ha prevalso Alcaraz, a cui il 2026 ha restituito il colore naturale dei capelli, dopo la chioma biondo platino esibita nel finale dell'anno passato. Il murciano si è imposto in due set 7-5 7-6(8), dimostrandosi molto solido nei turni di servizio. Rispetto ad altre amichevoli anche la stessa del Six Kings Slam in Arabia Saudita, a Seul è stato puro show: Sinner nel primo set tiene bene i turni di battuta fino al 5-6, poi lo perde e Carlitos chiude il primo parziale grazie a un dritto sbagliato dall'azzurro. Un test in scioltezza in cui Sinner si è misurato sul servizio, ha sperimentato variazioni e serve and volley. Il tie break premia lo spagnolo che chiude la sfida con un bel diagonale di diritto.

Le impressioni

«È stato speciale vedere nuovi tifosi, lo stadio era pieno. Per me e Alcaraz era la prima volta in Corea del Sud. È stato un match di intrattenimento, eravamo qui per questo», le parole di Sinner, «il primo obiettivo della stagione rimane l'Australian Open. Il clima era rilassato. In campo abbiamo provato cose diverse, mi piacerebbe tornare a giocare qui». Divertito anche Alcaraz: «Bella esperienza, mi è piaciuto molto giocare qui. Mi sono divertito, spero di tornare qui in futuro». I due sono attesi subito a Melbourne per il primo allenamento sui campi che dal 16 gennaio ospiteranno il torneo. Sinner difende il titolo, Alcaraz lo insegue: in Australia comincerà, e lì sul serio, il nuovo anno e la rinnovata sfida tra i due.

Finale a Hong Kong

Sinner avrà compagnia nella top 5 del ranking Atp. Lorenzo Musetti ha raggiunto la finale dell’Atp 250 di Hong Kong e domani diventerà n. 5 al mondo, a prescindere dall’esito della finale contro il kazako Alexander Bublik. L'azzurro ha battuto in rimonta Andrey Rublev in tre set con il punteggio di 6-7 7-5 6-4.

«Non avevo mai giocato così ad Hong Kong. Ogni volta che io alzavo il livello, Rublev faceva lo stesso, ma fortunatamente alla fine ce l'ho fatta. Sono orgoglioso del livello che ho messo in campo»,ha esultato il carrarino dopo la vittoria». Poi ha aggiunto: «Proverò a riposarmi, sono contentissimo di giocare due finali», ha aggiunto il toscano, che sarà impegnato anche in doppio, in coppia con Lorenzo Sonego, contro lo stesso Rublev e Khachanov.

