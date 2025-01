Ma l’Italia è già in finale 

Melbourne. In attesa di Jannik Sinner che stamattina (dalle 9,30) affronterà Ben Shelton, l'Italia riesce intanto a mettere un piede in finale agli Australian Open grazie a Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Teste di serie n.3 del tabellone di Melbourne, gli azzurri hanno battuto in semifinale la coppia formata dallo svedese Andre Goransson e dall'olandese Sem Verbeek. Un incontro iniziato in salita per il bolognese ed il torinese, come dimostra il punteggio di 2-6 6-3 6-4. Gli avversari, il mancino di Amsterdam e lo svedese della Scania, arrivavano galvanizzati dalla vittoria ai quarti contro i n.1 del seeding Arevalo/Pavic e con numeri da capogiro: avevano ceduto soltanto un servizio in tutto il torneo. Partiti molto forte hanno sorpreso Bolelli e Vavassori. Dopo la pausa del primo set, i due italiani sono entrati in campo più determinati ed hanno dato vita ad una rimonta entusiasmante. Per Bolessori si tratta della seconda finale consecutiva agli Australian Open, la terza di coppia in assoluto a livello Slam.

Un anno incredibile

La coppia azzurra è reduce da 12 mesi eccezionali: quattro titoli e quattro finali del circuito Atp. E non vogliono lasciarsi scappare la possibilità di vincere gli Australian Open: »Ci presenteremo a questa seconda finale consecutiva più preparati a livello mentale», spiegano. «Lo scorso anno si trattava di una finale totalmente inaspettata. Eravamo 50 del mondo e avevamo rischiato di uscire subito dal torneo. Fu molto emozionante e non abbiamo saputo gestire al meglio le difficoltà avute nella gestione dell'attesa. Questa volta di sicuro ci faremo trovare più pronti», spiega Bolelli. «Per me si tratta della quarta finale Slam, e sicuramente le esperienze fatte soprattutto a livello di gestione mentale di questo tipo di match mi aiuterà», fa eco Vavassori. L'obiettivo è eguagliare Jannik Sinner: «Vogliamo il numero 1 della classifica di doppio», dicono i due azzurri. Il nostro focus è quello».

Il terzo azzurro

E, a proposito di Sinner, dopo che all’alba sono scesi in campo il numero 2 del mondo “Sascha” Zverev e il numero 7 (ma dieci volte campione degli Australian Open) “Nole” Djokovic, l’altoatesino si prepara ad affrontare l’arrembante Ben Shelton, già capace di eliminare i due Lorenzi, Musetti e Sonego. Lo statunitense è un avversario sempre difficile per l'imprevedibilità del gioco, spesso arrembante e caotico, e la tenuta fisica. Contro il mancino di Atlanta il numero uno al mondo ha perso a Shanghai nel 2023 (era reduce dalla vittoria su Medvedev in finale a Pechino), agli albori della scalata che lo ha poi portato in vetta alla classifica Atp. Da allora altri quattro incontri tutti vinti da Sinner. L'altoatesino dovrà stare attento al potente servizio di Shelton e ai suoi passanti mancini. Proprio per adeguarsi al gioco di un mancino il campione di Sesto Pusteria ha svolto il suo ultimo allenamento pre-gara con Alex Bolt come sparring partner. Il 32enne australiano, uscito al primo turno a Melbourne, gioca con la mano sinistra. In campo femminile già si conosce la finale: domani si affronteranno Aryna Sabalenka e Madison Keys. Poi toccherà a Bolelli-Vavassori contro Harri Heliovaara ed Henry Patten.

RIPRODUZIONE RISERVATA