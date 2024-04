Ma l’Esperia non è ancora in vacanza 

Da Pescara è arrivato un messaggio forte e chiaro: pur tagliata fuori dalla lotta playoff, l’Esperia vuole ancora essere la mina vagante dei play-in. Sabato scorso, in terra abruzzese, i granata hanno portato a casa uno scalpo prestigioso: quello della vice capolista, battuta grazie a una prestazione di gran solidità.

«Pescara si giocava i playoff ed era estremamente motivata», evidenzia coach Federico Manca, «ma abbiamo comunque dimostrato di averne di più. Non abbiamo un obiettivo specifico, semplicemente vogliamo chiudere senza rimpianti». Al termine della stagione mancano appena due gare: Teramo a Monte Mixi e Pesaro in trasferta. «Cercheremo di dare continuità alle buone prove delle ultime settimane», aggiunge, «il girone adriatico ci ha messo di fronte a squadre veloci e intense come noi, ma più dotate fisicamente. Rispetto all’esordio di Porto Recanati, i progressi sono comunque stati evidenti nonostante una rotazione accorciata. Merito anche dei giovani». Un paradosso: l’Esperia ha fatto meglio con le big che contro le squadre di bassa classifica. «La spiegazione è duplice: da una parte c’è una componente caratteriale, dall’altra un calendario non proprio benevolo, soprattutto all’inizio». Intanto il tecnico ha già individuato la lacuna da colmare in vista del prossimo torneo: «Proveremo ad aggiungere centimetri», conclude, «spesso abbiamo pagato dazio sotto questo aspetto».



