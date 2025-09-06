Ma l’esercito israeliano rade al suolo i grattacieli 

«Continuiamo». È sintetizzata in un'unica parola di Israel Katz, l'intenzione di Tel Aviv di portare avanti la conquista di Gaza City radendola al suolo, un grattacielo dopo l'altro. Il ministro della Difesa ha accompagnato il messaggio a un video che mostra il bombardamento con cui l'Idf ha polverizzato la torre Al-Sussi di quindici piani. «Lì i terroristi avevano allestito postazioni di osservazione per monitorare le forze israeliane», è l'accusa dell'Esercito, rispedita al mittente dalle autorità governative di Hamas, secondo cui l'edificio ospitava solo civili.

La scelta per la popolazione rimane la stessa degli ultimi ventitré mesi: scappare, come ordinato ancora una volta dalle forze israeliane, e raggiungere le zone umanitarie nel sud della Striscia, oppure restare e morire. E allungare la scia di sangue che ormai sfiora i 70mila morti dall'inizio della guerra, di cui almeno 20.000 sono bambini, secondo Save the Children. Almeno un bimbo è morto ogni ora dall'inizio della guerra; dei 20mila «uccisi dalle forze israeliane», 1.009 avevano meno di un anno e quasi la metà di questi neonati, precisamente 450, è nata durate il conflitto ma ha trovato la morte a causa delle bombe. Ancora: sono non meno di 42mila i bambini feriti, mentre secondo l'Onu 21.000 i piccoli rimasti invalidi a vita.

A testimoniare l'orrore senza fine di Gaza sono le immagini dei corpi senza vita e dei feriti negli ospedali, insieme a quelle dei piccoli ridotti alla fame dalla crisi umanitaria. L'unica speranza di sopravvivenza per la popolazione è riposta in una soluzione diplomatica che tuttavia resta lontana. Hamas si è detto pronto a un accordo e al rilascio degli ostaggi, ma la posizione è stata accolta con scetticismo dal governo di Netanyahu.