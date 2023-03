Ma l’effetto degli incentivi per le ristrutturazioni fa volare il deficit all’8 per cento 

L'effetto Superbonus sul deficit c'è e si vede. Ma solo sul 2022. O almeno in grandissima parte. La classificazione dell'Istat che ha permesso di concentrare negli anni passati l'impatto della maxi agevolazione sui conti pubblici, è un'ottima notizia per il governo Meloni. La linea dura scelta sull'incentivo alle ristrutturazioni darà i suoi frutti sul bilancio dello Stato e permetterà di avere margini non solo per correggere eventualmente un po' il tiro, con le modifiche sul sismabonus ad esempio, ma anche per altri interventi di politica economica, dalla riforma del fisco a nuovi eventuali aiuti contro il caro-energia.

I dati

Lo scorso anno, ha certificato l'Istituto di statistica, il Pil è cresciuto del 3,7%, in linea con le stime inserite nel Governo della Nadef ma meno delle stime di gennaio (3,9%). L'economia ha rallentato il ritmo rispetto al boom del 2021, chiuso con un rimbalzo post-pandemia del 7%, ma ha tenuto bene, nonostante il caro-energia. Le costruzioni, spinte proprio dai bonus edilizi, hanno giocato un ruolo determinante, con il valore aggiunto del settore cresciuto di oltre il 10%. Il debito è aumentato in termini assoluti, ma nel rapporto con il Pil è sceso al 144,7%, mettendo a segno un risultato in questo caso anche migliore rispetto alle previsioni dell'esecutivo. Come spiega Eurostat, e più volte ribadito dal Movimento 5 Stelle, primo sponsor della misura, i bonus edilizi non hanno infatti avuto alcun effetto sul debito pubblico. L'impatto è invece visibile sul deficit e in questo caso i numeri sono davvero espliciti: nel 2022 il rapporto con il Pil si è attestato all'8% contro le stime della Nadef del 5,6%. Superbonus e altri crediti hanno portato a una revisione peggiorativa anche dei dati 2020 e 2021, rispettivamente al 9,7% del Pil (dal 9,5% stimato a settembre scorso) e al 9,0% (dal 7,2%). La classificazione delle agevolazioni come spese pagabili ha infatti comportato il conteggio del peso sull'anno in cui si generano, evitando di spalmarne l'effetto su tutto il periodo di detrazione. Ed è proprio qui che sta il lato positivo per il Governo. L'aver ampiamente sforato i tetti nel 2020, 2021 e 2022 è un non problema considerando la sospensione del patto di stabilità. Quello che importa è essere riusciti a non trascinare su quest'anno e sui prossimi eredità troppo pesanti.

Il taglio al 90%

Aver ridotto il Superbonus al 90% e aver interrotto, per quanto bruscamente, sconto in fattura e cessione del credito, i meccanismi che finora hanno garantito all'incentivo un successo indiscusso, trascinando a dire il vero anche il Pil, vanno proprio nella stessa direzione: evitare di sfasciare i conti. «La correzione delle norme sui bonus edilizi è stato l'indispensabile presupposto a tutela dei conti pubblici per il 2023, invertendo una tendenza negativa certificata dall'Istat», rivendica il Mef, garantendo l'impegno del Governo «ad assicurare un'uscita sostenibile» da misure che comunque non sono replicabili nelle medesime forme. L'obiettivo è «risolvere il grave problema di liquidità finanziaria delle imprese ereditato da imprudenti misure di cessione del credito non adeguatamente valutate al momento della loro introduzione». Ma il nodo evidenziato dal Mef è quello che interessa i costruttori: «Istat e Eurostat hanno chiarito che i crediti sono già stati contabilizzati nel bilancio dello Stato e quindi possono e devono essere pagati subito».