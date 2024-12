ma LeBron a 40 anni è ancora decisivo 

Festeggerà 40 anni lunedì prossimo, ma LeBron James resta il re della Nba. Il campione californiano ha trascinato i Lakers alla seconda vittoria in tre giorni sul parquet di Sacramento, battendo i Kings 103-99 con 32 punti personali. «Siamo riusciti a ottenere queste due vittorie su un terreno ostile perché abbiamo gestito molti piccoli dettagli e siamo stati intransigenti in difesa», l'analisi della star americana.

Nei match disputati sabato notte sono stati proprio i veterani a prendersi la scena. Jayson Tatum ha messo in mostra tutta la sua classe sul parquet di Chicago: con una tripla doppia coronata da 43 punti ha permesso ai Boston Celtics di dominare i Bulls 123-98 e riscattare così il ko di due giorni fa e, con 22 vittorie in 28 partite, di restano in scia a Cleveland, leader della Eastern Conference. Con Giannis Antetokounmpo (problemi alla schiena) e Damian Lillard (distorsione al polpaccio) fermi ai box, Bobby Portis (34 punti) ha preso in mano la situazione per spingere Milwaukee alla vittoria contro Washington (112-101). I Bucks hanno vissuto una settimana fantastica grazie al successo nella 2ª edizione della Nba Cup.

Anche i Golden State Warriors si sono ripresi bene due giorni dopo la pesante sconfitta contro Memphis, vincendo sul campo di Minnesota (113-103) con 31 punti dell'altro big Stephen Curry. Prestazione super anche quella del giovane Victor Wembanyama che con 30 punti e 10 stoppate ha messo a segno il record in carriera e aiutato San Antonio a battere i Portland Trail Blazers in casa 114-94. I 43 punti di Kevin Durant non hanno invece evitato la sconfitta ai Phoenix Suns, superati in casa 133-125 dai Detroit Pistons.

