Ma le Women battono  san martino 

Dinamo Sassari 83

S. Martino di L. 64

Banco di Sardegna SS : Gonzales 23, Begic 15, Carangelo 7, Taylor 21, Diallo, Nieddu ne, Toffolo 2, Natali, Pastrello 15, Grattini, Spiga ne. All. Restivo.

Alama S.M. Lupari : Simon 21, D'Alie 3, Cvjanovic, Robinson 11, Bickle 13, Guarise 3, Cedolini ne, Gilli, Del Pero 13, Piatti ne. All. Piazza.

Arbitri : Radelli, Maschietto e Picchi.

Parziali : 18-25; 45-44; 61-55.

Sassari. Inizia male ma poi corregge la difesa e decolla verso la seconda vittoria nella A1 femminile. Al PalaSerradimigni la Dinamo Women si impone 83-64 sul San Martino di Lupari. Una vittoria convincente ed esaltante soprattutto per l'ultimo quarto, tambureggiante, chiuso con un break devastante di 15-0.

Questa volta la migliore realizzatrice è Gonzales che ai 23 punti aggiunge anche 7 palloni recuperati. Nuova grande prestazione dell'ala Pastrello che anche nello spot di “4” incide sul match sia come punti (15) sia come rimbalzi, ben 9 per una doppia doppia sfiorata. Il suo plus/minus recita +28. Carangelo aggiunge alla sua prova 8 rimbalzi e 9 assist.

Cenni di cronaca

L'inizio è quasi uno choc: la squadra sassarese viene travolta dalle ospiti e finisce a -16, 9-25 al 7' col contropiede di Del Pero. Il tap in di Toffolo scuote la Dinamo Women che risale la china e nel secondo quarto mette la freccia coi liberi di Begic e Pastrello: 43-41 al 19'. Sassari prova ad allungare dopo l'intervallo ma il San Martino riesce a rimanere a due canestri di distanza sino al 35'. Le biancoblù di Restivo si scatenano negli ultimi 5’, due triple di Gonzales, una di Carangelo e le avversarie sono tramortite. Non segnano più e incassano un parziale di 15-0 che porta al massimo distacco della partita. ( g.m. )

