Via Sant’Alenixedda.
31 agosto 2025 alle 01:06

«Ma le tariffe del parcheggio cresceranno» 

Il Comune promette un alleggerimento delle tariffe per i parcheggi in struttura: l’obiettivo dell’amministrazione, che con una delibera di Giunta ha aggiornato i prezzi dei multipiano, è quello di liberare le strade dalle auto in sosta. La delibera di inizio settimana fissa le nuove tariffe per ogni ora e per gli abbonamenti destinati a residenti e lavoratori dipendenti nelle strutture di via Cesare Battisti, via De Magistris, via Manzoni, piazza Nazzari, via Sant'Alenixedda (angolo via Bacaredda) e Poetto-Ippodromo. «Premesso che è corretta la scelta del Comune di avere un gestore unico dei parcheggi», sarà Parkar, «non dappertutto, però, le tariffe diminuiranno», avverte Sergio Podda, mobility manager e per 21 anni gestore del multipiano di via Sant’Alenixedda. «Noi avevamo un’ora a 70 centesimi, la delibera parla di 1 euro all’ora». Non solo. «Dalle tariffe ridotte per gli abbonamenti sono esclusi i liberi professionisti, ma in quella zona sono tanti coloro che hanno aperto studi professionali anche per via del multipiano». E poi dubbi anche sul sistema di overbooking, cioè la “vendita” di più posti rispetto al numero reale, grazie al sistema di rotazione. «Noi lo facevamo già, conoscendo le abitudini dei clienti sappiamo quando i posti sono liberi o quando no. Diversamente», conclude Podda, «qualcuno può rischiare i restare a terra». ( ma. mad. )

