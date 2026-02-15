«Ma l’Arzachena deve salvarsi» 

Un punto per Ozierese e Luogosanto, sorride l’Arzachena che ha superato il Ghilarza e agganciato la zona playoff. Successo pesante in chiave salvezza anche per il San Giorgio Perfugas, che nello scontro diretto ha avuto la meglio sul Bosa.

Sono i risultati dei quattro anticipi giocati sabato nel girone B di Promozione, mentre il match tra Atletico Bono e Coghinas è stato rinviato per maltempo. Fa il punto Antonello Zucchi, esperto direttore generale dell’Arzachena, che vanta 14 campionati di Serie D e due di Lega Pro con il club smeraldino: «A parte l’Alghero, che ha praticamente chiuso il campionato già nel girone d’andata, la corsa ai playoff è sempre più intensa. Sono cinque le squadre in lotta, compresa la nostra. Siamo partiti con l’obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla, puntando sulla valorizzazione dei giovani e sulla loro crescita con al fianco alcuni over di esperienza scelti con attenzione. I risultati di questo turno dimostrano ancora una volta che il ritorno rappresenta un campionato a sé rispetto all’andata. Siamo molto soddisfatti della vittoria contro il Ghilarza, ci avvicina alla salvezza matematica. Serve ancora un piccolo sforzo ma siamo orgogliosi del percorso compiuto e, in particolare, dell’esordio del classe 2008 Francesco Biccu, prodotto del nostro vivaio. Farlo debuttare in una gara così impegnativa è la conferma della bontà del nostro progetto, incentrato sulla crescita e sulla valorizzazione dei giovani talenti del territorio».