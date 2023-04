Ma Lapadula non si ferma È il re del gol 

Il Cagliari si ferma, l’italo-peruviano no, e si conferma l’unico in grado di concretizzare il lavoro della squadra sotto porta in questa contraddittoria fase della stagione. Un’annata già da record per lui, la migliore dopo lo storico torneo 2015-16 giocato con la maglia del Pescara e chiuso con 30 reti (di cui 27 nella “regular season” e 3 negli spareggi con cui gli abruzzesi sono poi tornati in A). Tracce pesanti anche in rossoblù: tra i cadetti soltanto David Suazo e Pietro Paolo Virdis ne hanno segnati di più, rispettivamente 19 e 18. Lapa-gol, però, ha ancora quattro partite per eguagliare o addirittura superare il primato in B dell’honduregno.

Riceve palla da Prelec sulla trequarti di campo, si allarga con uno scatto felino, e insieme al marcatore, scarta pure il portiere (Gigi Buffon!) calciando la palla in porta con un diagonale secco e chirurgico. Un gol da rapace e di altissima qualità allo stesso tempo, il 17° in campionato: consente a Gianluca Lapadula di essere di nuovo il capocannoniere solitario della Serie B. Magra consolazione personale nel giorno della seconda sconfitta con Ranieri in panchina che riporta incertezza nel cammino verso i playoff.

I numeri

Il post

«Più di prima, forza Casteddu», il post di rabbia su Instagram dell’attaccante rossoblù subito dopo il match perso con il Parma (rompendo, in parte, il silenzio stampa imposto dalla società a tutti i suoi tesserati) insieme alla foto con cui mostra, orgoglioso, lo straordinario gesto atletico e tecnico con cui si fa beffa di un’istituzione tra i portieri italiani.

La svolta

Voluto fortemente da Liverani in estate ma valorizzato da Ranieri a partire da gennaio, Lapadula è l’unica certezza in questo momento là davanti e il tecnico di Testaccio se lo abbraccia come se fosse un figlio ogni volta che segna. Ha tolto parecchie castagne dal fuoco quest’anno, ha inciso anche con 4 assist, tra l’altro. Leader indiscusso all’interno dello spogliatoio, si è caricato spesso la squadra sulle spalle trascinandola di rabbia e prepotenza nei momenti più complicati.

Il partner ideale

Il meglio di sé, quest’anno, lo ha dato probabilmente con Prelec prima punta accanto e Mancosu alle spalle in versione trequartista. Anche in coppia con Pavoletti – nelle rare volte in cui è successo – è stato un bel vedere. Sono talmente diversi tra loro da completarsi a vicenda creandosi spazi l’un l’altro. E dopo il ritorno del capitano negli ultimi venti minuti del match al Tardini, la coppia d’oro rossoblù («due bocche da fuoco», li aveva definiti Ranieri appena arrivato in Sardegna prima ancora di allenarli) potrebbe ricomporsi dall’inizio nel prossimo match, domenica alla Unipol Domus, contro la Ternana. I playoff passano per i gol di entrambi.

