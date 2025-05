«Ma l’affitto breve fa esplodere l’emergenza abitativa» 

Affitti sempre più alti, povertà in crescita, pochi alloggi disponibili e una politica pubblica praticamente assente. È il grido d’allarme che arriva dal congresso regionale del Sicet, il Sindacato Inquilini Casa e Territorio aderente alla Cisl, che si è riunito il 22 maggio a Tramatza per eleggere il nuovo direttivo. All’assise, presieduta da Pier Luigi Ledda (segretario generale Cisl sarda) e conclusa dall’intervento di Fabrizio Esposito (segretario generale Sicet nazionale), hanno preso parte, oltre ai delegati eletti nei congressi territoriali, i segretari generali della otto Cisl territoriali della Sardegna e il segretario generale della Federazione regionale dei pensionati. Nelle relazioni dei dirigenti sindacali e negli interventi dei delegati spiccavano alcuni temi chiave ricorrenti: la proliferazione degli affitti brevi che svuotano il mercato di lungo termine, la scarsità di alloggi popolari e l’assenza di fondi per manutenzioni e nuove costruzioni. È l’altra faccia di una medaglia - quella dell’impiego a fini turistici di una parte crescente del patrimonio immobiliare - che spesso viene letta esclusivamente come fonte di ricchezza per il territorio, senza considerarne i contraccolpi su chi non ha immobili da mettere a frutto ma anzi deve confrontarsi con l’emergenza abitativa. Il dibattito congressuale ha anche messo a fuoco criticamente la dismissione progressiva del patrimonio pubblico e l’urgente necessità di confronto con l’ente Area per affrontare le molteplici criticità del settore.

Nette le richieste del Siget ai decisori pubblici: riforme legislative per tutelare gli inquilini, un freno normativo agli affitti turistici, fondi per studenti e famiglie in difficoltà, la creazione di un osservatorio regionale sulla casa. Il messaggio è chiaro: senza una strategia concreta, il diritto alla casa rischia di diventare un privilegio. Il Sicet chiede che il tema torni al centro dell’agenda politica regionale e nazionale.

Al termine del congresso è stata eletta la nuova segreteria regionale: Edoardo Bizzarro (segretario generale), Silvia Piras, Simone Girau e Giorgio Vargiu (segretari regionali).

