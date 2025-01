«Ma la Villacidrese cresce» 

Villacidro. La capolista Lanusei corre e la Villacidrese rincorre. Retrocessa dall’Eccellenza, la squadra al momento è settima nel girone A di Promozione e ha già incassato sei sconfitte, tanto da aver cambiato guida tecnica un mese fa per dare la svolta. In panchina ha preso posto Alberto Piras, allenatore giovane ma con le idee molto chiare: «Sulla costruzione del gioco ci vuole tempo», sottolinea, «lavoriamo su diversi concetti, un metodo nuovo per i ragazzi. Ci vogliono fiducia e pazienza per assimilarli bene». L’obiettivo è «scendere in campo per vincere», poi si vedrà se sarà sufficiente per risalire.

La squadra

Per il 43enne scelto dal club tutto deriva dalla «condizione della squadra, che migliora di settimana in settimana dal punto di vista fisico, tattico e mentale». Ma «c’è ancora tanto da fare e confido in una crescita continua». Della formazione che sino alla scorsa stagione giocava nel massimo torneo regionale sono rimasti sette giocatori, solo due dei quali erano titolari. Dunque non si può dare per scontata l’immediata risalita. In ogni caso parlare di «fallimento nello sport legato alle non promozioni o alle retrocessioni è qualcosa che non condivido e che sarebbe meglio superassimo», rimarca Piras: «Nello sport si compete e solo pochi vincono. In una stagione a volte incidono fattori fortuiti o meno fortuiti. Chi non vince non per questo deve parlare di fallimento, soprattutto se ha creato valore in termini di crescita dei singoli giocatori e di squadra per mentalità, fiducia, spirito di gruppo. Non ultima, conta anche la crescita della società per strutture, organizzazione e impatto sociale».

L’obiettivo

Gennaio è mese di calciomercato pure nei dilettanti e l’allenatore dice la sua: «Sul mercato non ho fatto alcuna richiesta particolare, con la società comunque valutiamo la possibilità di inserire qualcuno qualora ci fossero opportunità interessanti». Nel frattempo sono arrivati Matteo Atzei e Nicola Manca. Atzei con un suo gol contro l’Atletico Masainas ha portato a casa una vittoria pesante domenica scorsa: «È un giocatore duttile, lo utilizzo in più posizioni, si sta dimostrando un valore aggiunto». Sul lungo periodo «l’obiettivo è valorizzare al massimo questo gruppo di giocatori, ci sono dei giovani interessanti e nell’ultima gara abbiamo schierato quattro fuori quota titolari. È chiaro che la Villacidrese scende in campo per vincere ogni partita. Il campionato sta risultando molto competitivo, con tante squadre nella zona playoff, e dove potremo arrivare lo vedremo a fine marzo».

RIPRODUZIONE RISERVATA